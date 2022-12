İrfan Can Kahveci: "Bize öğreteceği çok şey var" Dünya Kupası arasında Antalya'da kamp yapan ve dönen Fenerbahçe, önümüzdeki hafta içi Türkiye Kupası'ndaki İstanbulspor ve hafta sonu deplasmanda oynanacak Trabzonspor derbisi öncesi çalışmalarını Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde sürdürüyor. Antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İrfan Can Kahveci, Dünya Kupası'ndan Süper Lig'e birçok konuda görüşlerini paylaştı. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Abone Ol