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İrfan Can Kahveci: "Bize öğreteceği çok şey var"

Dünya Kupası arasında Antalya'da kamp yapan ve dönen Fenerbahçe, önümüzdeki hafta içi Türkiye Kupası'ndaki İstanbulspor ve hafta sonu deplasmanda oynanacak Trabzonspor derbisi öncesi çalışmalarını Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde sürdürüyor. Antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İrfan Can Kahveci, Dünya Kupası'ndan Süper Lig'e birçok konuda görüşlerini paylaştı. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İrfan Can Kahveci: Hocamızın bize öğreteceği çok şey var
İrfan Can Kahveci, 20-21 sezonu devre arası Başakşehir'den Fenerbahçe'ye 7 milyon euroya transfer oldu.

Fenerbahçe'de kupadaki İstanbulspor ve derbideki Trabzonspor mesaisi Can Bartu Tesislerinde sürüyor.

Antrenmandan evvel basın mensuplarıyla konuşan İrfan Can Kahveci iddialı konuştu.

"Lig maçı gibi"

İstanbul'da ve Antalya'da yaptığı hazırlık maçlarıyla ilgili konuşan Kahveci, "Hazırlık maçlarını lig maçı gibi oynadık. Hocamız iyi hazırladı bizi, yorulduk" dedi.

"Messi'nin kazanmasını istiyorum"

Dünya Kupası ile ilgili fikirleri alınan tecrübeli orta saha, "

Dünya Kupası'nı çok iyi bulduk. Özellikle ligler devam ederken iyi gördüm bu turnuvayı daha öncekilere göre. Messi-Ronaldo tartışması var bizim takımda. Messi önde tabii. Mert Hakan, çok iddialı konuşuyor en iyisi Ronaldo diye. Yarı finalde Messi'nin oynadığı oyunu gördükten sonra sesi biraz kesildi Mert'in. İnşallah finalde de bir şeyler yapar, kupayı Messi'nin kazanmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

İrfan Can, hazırlık maçında attığı golden sonra Messi'nin gol sevincini taklit etmişti.
İrfan Can, hazırlık maçında attığı golden sonra Messi'nin gol sevincini taklit etmişti.

"Öğreteceği çok şey var"

Dünya Kupası'ndan elenen Brezilya ve Portekiz'in hocalarının ayrılması sonrası bu takımlarla adı anılan Teknik Direktör Jorge Jesus için de konuşan İrfan Can, "

Bir insan gelir bir ülkenin kaderini değiştirir, hoca öyle bir insan. İnşallah uzun yıllar Türkiye'de kalır. Onun bizlere öğreteceği çok şey var. İnşallah sezon sonu şampiyonluğu hep beraber kutlarız" şeklinde konuştu.

Jorge Jesus ve İrfan Can Kahveci
Jorge Jesus ve İrfan Can Kahveci

Kariyerinde gol rekoru kırmasına bir gol kaldığının hatırlatılması üzerine İrfan Can, "Odaklanınca, maçlar konsantre şekilde gidiyor. Ona odaklanmadım açıkçası. Daha önce odaklanmıştım, kötü etkiliyor beni. Devam ederiz. Zaten oyun devamında o goller gelecektir. İnşallah daha çok gol atar, daha çok asist yaparım" diye konuştu.

"Beni çok olgunlaştırdı"

İrfan Can Kahveci, performansının olumlu yöndeki değişimi ile alakalı, "Bir çok şey sayabilirim size. Ben öncesinde Gençlerbirliği'nde büyük taraftara karşı oynamadım. Şanssız sakatlıklar yaşadım, şanssızlıklar oldu üstümde. Burası beni çok olgunlaştırdı, daha çok olgunlaştım, daha çok çalışmaya gayret gösterdim hocamızın gelişiyle. İnşallah uzun yıllar ülkemizde kalır. Çünkü ülkemize öğreteceği çok şey var saha içi ve saha dışı. Düşünce yapısı çok şey değiştiriyor. Onun da etkisi var tabii üzerimizde. Sonuçta böyle bir performans gösterdim" ifadelerini kullandı.

"Trabzonspor maçını kazanmak istiyoruz"

Kupada İstanbulspor maçına odaklandıklarını dile getiren İrfan Can, "Ligdeki Trabzonspor maçı için henüz konuşmadık. Trabzonspor maçı önemli bir maç ancak konuşmak için erken ancak maçı kazanmak istiyoruz" dedi.

"Hep şut çalışıyorum"

Skorer oyuncu goller ve asistleri hakkında ise "Gerçekten çalışıyorum. Uzun yıllar da çalıştım yani. Bir iki senelik olay değil. Hep şut çalışıyorum, doğuştan gelen bir yeteneğim de var. Çocukluğumda çok maç izledim, onlar da otomatik olarak ayağıma yansıyor" diye konuştu.

İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe kariyerinde 60 maçta 10 gol 13 asist yaptı.
İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe kariyerinde 60 maçta 10 gol 13 asist yaptı.

İrfan Can, saha içinde pozisyonlarının değişmesi ve uyum göstermesiyle ilgili, "Başakşehir'den beri, oyun bilgisi anlamında kendimi geliştirdiğimi düşünüyorum. Burada da devam ediyorum. Hangi pozisyonda olursam olayım bilgi olarak kendimi gerçekten iyi durumda görüyorum" ifadelerini kullandı.

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