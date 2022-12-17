Nkunku Chelsea'nin yolunu tutuyor

Katar'da düzenlenen Dünya Kupası başlamadan önce Fransa'nın kadrosunda olan fakat maçlar başlamadan kısa süre önce antrenmanda dizinden sakatlanarak kadrodan çıkartılmasına rağmen Chelsea'nin Nkunku isteği dinmedi.

Geçtiğimiz günlerde Leipzig Sportif Direktörü bu transfer için "Nkunku ile henüz hiçbir şeyi doğrulayamıyorum, bu konuyla ilgili çok konuşuluyor henüz net bir durum yok" demişti.

Transferde Broja etkili oldu

Sakatlığının durumu netleşene kadar beklemek isteyen İngiliz ekibini sakatlanan bir başka futbolcusu Armando Broja harekete geçirdi.

Aston Villa ile oynanan hazırlık maçında dizinden ciddi şekilde sakatlanan Arnavutluklu forvet sezonu kapatmıştı. Bu sakatlığın üstüne Ada ekibi Nkunku daha erken döneceği için masada olan bu transferi tamamladma kararı oldu.

REKLAM

Yaklaşık 100 milyon euro

Diğer taraftan Chelsea, Nkunku transferini tamamlarken bu hamlenin maliyeti merak ediliyor. Son iki sezonda çıkışının ivmesini özellikle bu sezon daha fazla arttırarak sürdüren Fransız hücumcu için Londra ekibinin kasasından bonuslarla birlikte yaklaşık 100 milyon euro çıkması bekleniyor.

Nkunku 2019 yazında Leipzig'e Paris Saint Germain'den 13 milyon euroya transfer olmuştu.

Orijinal mevkisi orta saha-10 numara arasında olan Fransız hücumcu son iki yılda mobil bir forvete evrildi.

Nkunku, geçen sezon çıktığı 52 maçta 35 gol 20 asist ile 55 gole direkt katkı sağlarken, bu sezon ise Şampiyonlar Ligi'nde tur atlayan Leipzig'de toplam 23 maça çıktı ve 17 gol 4 asistlik performansla ciddi rol üstlendi.

SPOR Deschamps: Festival gibi bir atmosfer olacak