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Spor

İrfan Can'dan Livakovic açıklaması

Milli futbolcu İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe'den takım arkadaşı Hırvat kaleci Dominik Livakovic'i üzmek istediklerini söyledi.

09:46 . 12/10/2023 Perşembe
Yeni Şafak
İrfan Can Kahveci - Dominik Livakovic

İrfan Can Kahveci - Dominik Livakovic

UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu altıncı maçında yarın deplasmanda Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek A Milli Takım'ın oyunculardan İrfan Can Kahveci maç öncesi basın toplantısında konuştu.


İrfan Can Kahveci'nin öne çıkan açıklamaları:
'Hırvatistan'ı tanıyoruz'

"İnşallah önümüzdeki üç maçtan en iyi şekilde ayrılıp orada olacağımızı düşünüyoruz. Hırvatistan'ı ilk maçtan da tanıyoruz, analizlerden hocamızın gösterdikleri ile iyi tanıdığımızı düşünüyorum. Çok kaliteli oyuncuları var, hepsine saygı duyuyoruz ama aramızda özel bir isim söylemiyoruz"


'Livakovic'le şakalaşmamız oldu'

"Livakovic önemli bir isim. En önemlisi çok iyi bir karakter. Maç öncesinde kampta onunla şakalaşmamız oldu. İnşallah yarın onu üzen taraf biz oluruz. Önemli bir kaleci ama bizde de önemli ayaklar var onu üzebilecek"



'Hocamız samimi'

"Hocamız geleli kısa bir süre oldu. Samimi, ne istediğini iyi şekilde anlatan bir hocamız. Üç günde hem video toplantılar hem sahadaki pratikle ne istediğini bize gösterdi biz de inşallah bunu yarın sahada gösterebiliriz"


'İnşallah böyle devam ederim'

"Her zaman kendimi geliştirmeye odaklanıyorum, kötü de gitsem neler yapacağıma odaklanıyorum. Kötü gittiğimde de hep çalıştım, sabrettim, konuşulanlara kulak asmadım desem yalan olur ama çok da dikkate almadım. Her hocanın çeşitli taktileri var, farklı şeyler istiyor, belki de bu sene hocamızın istekleri oyunuma daha uygun olduğunu düşünebilirim. İnşallah böyle devam ettiririm"






#Türkiye
#İrfan Can Kahveci
#Dominik Livakovic
#Hırvatistan
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