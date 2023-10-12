Liderlik için sahadayız

A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 Elemeleri D Grubu 6. maçında bugün deplasmanda averajla önünde lider durumda bulunan Hırvatistan ile saat 21.45'te deplasmanda karşı karşıya gelecek. Mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak.





Grubun diğer maçında ise yine bugün saat 19.00'da Letonya ile Ermenistan karşılaşacak. D Grubu'nun bir diğer takımı Galler ise 7. maç gününü bay geçecek.





Teknik direktör Stefan Kuntz'un ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına getirilen İtalyan teknik adam Vincenzo Montella, A Milli Futbol Takımı ile ilk maçına Hırvatistan karşısında çıkacak.





Ay-yıldızlı ekipte sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarılan Ozan Kabak'ın yerine Trabzonspor'dan Rayyan Baniya dahil edildi. Hırvatistan'da ise sakatlığı bulunan Kramaric ve Petkovic kadroda yer almıyor.













Rövanşı almak istiyoruz





D Grubu'nda bir maçı eksik Hırvatistan 10 puanla, aynı puana sahip Türkiye'nin averajla önünde lider durumda bulunuyor. Grupta 7'şer puanlı takımlar Ermenistan ve Galler ise 3 ve 4. sırada yer alıyor. Puanı bulunmayan Letonya ise son sırada. Türkiye kendi sahasında oynadığı ilk maçta Hırvatistan'a 2-0 mağlup olmuştu.





EURO 2024'e katılacak 20 takımın belli olacağı grup aşaması, 16 21 Kasım'da oynanacak maçlarla sona erecek. 10 grupta ilk 2 sırayı alan takımlar EURO 2024'e katılma hakkını elde edecek. Türkiye, Hırvatistan maçının ardından 15 Ekim Pazar günü ise Konya Büyükşehir Stadı'nda Letonya ile karşılaşacak.





Hırvatları bir kez yenebildik





Türkiye, bugüne kadar Hırvatistan ile 11 kez rakip oldu. Söz konusu maçlarda ay-yıldızlılar, 1 galibiyet alırken, 4 kez de yenildi. 6 maç ise berabere sona erdi. Milliler, Hırvatistan ağlarına 9 gol atarken, kalesinde ise 15 gol gördü. İki ülke son olarak grubun 2. mücadelesinde Bursa'da karşı karşıya geldi ve Hırvatistan 2-0'lık skorla kazandı.





A Milli Takımı, bugün aynı zamanda tarihindeki 619. maça çıkacak. Ay-yıldızlılar, 338'i resmi, 280'i özel toplam 618 maçta, biri hükmen olmak üzere 239 galibiyet, 146 beraberlik ve 233 yenilgi yaşadı. Milli takım, bu maçlarda 3'ü hükmen galibiyetten olmak üzere toplam 842 gol attı, kalesinde ise 885 gol gördü.









HIRVATİSTAN-TÜRKİYE

STAT: Opus Arena

HAKEM: Anthony Taylor (İngiltere)

SAAT: 21.45

YAYIN: TRT 1

HIRVATİSTAN: Livakovic, Stanisic, Barisic, Gvardiol, Sutalo, Modric, Brozovic, Ivanusec, Pasalic, Ivan Perisic, Petar Musa

TEKNİK DİREKTÖR: Zlatko Dalic

TÜRKİYE: Uğurcan Çakır, Ferdi Kadıoğlu, Abdülkerim Bardakçı, Merih Demiral, Eren Elmalı, Salih Özcan, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu, İrfan Can Kahveci, Cenk Tosun

TEKNİK DİREKTÖR: Vincenzo Montella



















