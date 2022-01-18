İsmail Kartal: "Matematiksel olarak hala şansımız var"

Vitor Pereira'nın ardından takımın başına getiren İsmail Kartal, Ülker Stadı Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 Tribünü’nde basın mensuplarının sorularını yanıtlıyor.
Kartal'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;
"Söz konusu Fenerbahçe ise gerisi detaydır"
- "Fenerbahçe'ye geliş sürecimden bahsetmek istiyorum. Benim hayatımın önemli bir parçası, en büyük mutlulukları yaşadığım Fenerbahçem'de ikinci kez bu görevi bana layık gören başkanımız Ali Koç ve yönetim kurulumuza teşekkür ediyorum. Başkanımız beni aradığında ilk günkü gibi büyük coşkuyla görüşmeye gittim. Başkanımız bana yaşananlar, giden teknik direktörle ilgili durumu, takımın durumunu ve transferleri açık bir şekilde ifade etti. Ben de ona takımı takip ettiğimi, oyuncuların kapasitesini bildiğimi, elimden geleni yapacağımı izah ettim. Fenerbahçe için geçmişte olduğu gibi bugün de sorumluluk alacağımı söyledim. Söz konusu Fenerbahçe ise gerisi detaydır benim için. Bu camianın tribünlerden gelen bir evladı olarak, futbolcu olarak da teknik adam olarak da her şeyini vermeye hazır bir insanım."
"Yetenekleri ile mental seviyeleri aynı durumda değil"
- "7-8 gündür takımla beraberim. Oyuncularımızın mental olarak iyi olmadığını gördüm. Yetenekleri ile mental seviyeleri aynı durumda değil. Oyuncularımızı mental olarak yukarıya çıkarmak için ben ve ekibim çalışıyoruz."
- "Taraftarlarımız zaman zaman haklı olarak tepki gösterdiler. Taraftarlarımız her zaman haklıdır. Onlar varsa biz de varız. Fenerbahçe'ye gelmeden önce maçları izlerken üzülüyordum. Bu takımın daha fazlasını yapabileceğini biliyordum."
"Matematiksel olarak hala şansımız var"
- "Tamam, eyvallah 17 puan gerideyiz ama matematiksel olarak hala şansımız var. 3 kulvarda yarış halindeyiz. Yarın oynanacak maçı milat olarak görüyorum. Taraftarımız ilk dakikadan son dakikaya kadar bizi desteklesin. Çok şeyin kısa zaman içinde değişeceğine inanıyorum. Bugün birlik ve beraberlik olma günü."
Mesut Özil ve İrfan Can'ın form durumu
- "Mesut Özil dünya çapında bir oyuncu, çok da yetenekli. Çok düzgün insan. Dün kendisiyle konuştuk. Bazı ufak tefek problemler olabilir ama samimi bir görüşme yaptık. Kendisi de çok mutlu oldu. Daha iyi olacaktır. Bugün bu ülkede kaç tane İrfan Can Kahveci var? Bu oyuncular bizim. Mesut, İrfan, Tisserand, Muhammed... Hepsi bizim oyuncularımız. Sorumluluk alacaklar, hep birlikte el vereceğiz ve en iyisini yapacağız."
- "Benim oyun felsefem pozitif futbol üzerine. 4'lü savunma oynayacağız. Öndeki dizilişlerin hepsi aynı kapıya çıkar. Pozitif futbol oynayacağız ama düğmeye basınca olacak işler değil. Çalışacağız, birlikte oynadıkça iyi olacağız. Kaliteli oyuncularımız var. Şu anda teorik olarak da antrenmanlar yapıyoruz. Antalya maçında toplu bir oyun oynadık, takım savunmasını iyi yaptık. Hücumda iyi değildik, şut atamadık, pozisyona giremedik. Eksiklerimiz de var. Bunlar geri geldiğinde daha farklı bir Fenerbahçe yaratabileceğimi düşünüyorum. Ben ve ekibim Samandıra'dayız, hiçbir yere gitmiyoruz. Ben Fenerbahçeliyim, elimizden geleni yapacağız."
Transfer sorusu
- "Başkanımızın enerjisi çok yüksek, her türlü fedakarlığı yapmaya hazır. Şunu bunu alalım diye konuşmadık ama bu iki maçtan sonra oturup konuşacağız."
- "Oyuncuların seviyesini en yükseğe nasıl çıkarırız bunun için uğraşıyorum. Sezon sonu için bir şey yok. Konuşmadık da. Ben Fenerbahçeliyim. Kulübüm için en doğru yolu buluruz..."