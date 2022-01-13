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İsmail Kartal'ın oğlu transfer oldu: İşte yeni takımı

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal, 2 . Lig ekibi Isparta 32 Spor ile anlaşma sağladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İsmail Kartalın oğlu transfer oldu: İşte yeni takımı
Emre Kartal, Fenerbahçe'nin alt yaş takımlarında forma giymişti.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Isparta 32 Spor, sol bekte görev yapan Emre Kartal'ı renklerine bağladı.

Isparta ekibinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Konyaspor forması giyen 2003 doğumlu gelecek vadeden defans oyuncusu Emre Kartal'ın bonservisi ile birlikte transfer edilmesi konusunda anlaşma sağlamıştır. Kulübümüze ve camiamıza hayırlı olsun" ifadelerine yer verildi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın oğlu olan Emre Kartal, futbola sarı-lacivertli kulüpte başladı. Fenerbahçe alt yaş takımlarından forma giyen 19 yaşındaki futbolcu, daha sonra transfer olduğu Konyaspor'dan 1922 Konyaspor'a kiralanmıştı.


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Isparta Spor Futbol Kulübü (@ispartaspor.fk)'in paylaştığı bir gönderi

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