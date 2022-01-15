Spor İsmail Kartaldan Joachim Löw açıklaması
FUTBOL FUTBOL

İsmail Kartal'dan Joachim Löw açıklaması

Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Mücadele sonrasında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, gelecek sezon takımın başına geçmesi konuşulan Joachim Löw hakkında konuştu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
İsmail Kartaldan Joachim Löw açıklaması
Joachim Löw ve İsmail Kartal

Süper Lig'in 21. haftasında Fraport TAV Antalyaspor sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi. Fenerbahçe'nin golünü 72. dakika Jose Sosa kaydederken, Antalyaspor'un golünü ise 81. dakikada Doğukan Sinik attı.

Karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, mücadeleyi değerlendirdi. Kartal'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;

"3 puanı almayı istedik, olmadı"

  • "Maça iyi başladık. Daha sonra ortak oldular ve ilk yarı bu şekilde bitti. İkinci yarıya iyi başlayamadık. Değişiklikler yaptık ve topun bizde kalmasını sağladık. O sıra gol geldi. Daha sonra mecburi değişiklikler yaptık. 3 puanı almak istedik. Olmadı."
"Üretken olamadık"
  • "Hoşuma giden taraf, taktik olarak genişlemedik. Disiplinli oynadık ama hücumsal anlamda istediğimizi yapamadık. Ofansif olarak üretken olamadık."
"Oyunumuzu geliştireceğiz"
  • "Ben ve ekibim zamanla yarışıyoruz. Üç günde bir maç oynuyoruz. Aramıza katılacak arkadaşlarımız var. Elimizdeki oyunculardan en iyi verimi olmaya çalışıyoruz. Ferdi'yi sol bekte oynattık. Daha sonra Muhammed ile değişimli oynadılar. Oyunumuzu geliştireceğiz."
"Löw'ü başkan bilir"
  • "Fenerbahçe'ye hep boş kağıda imza attım. Fenerbahçe için göreve davet edilirsem gelirim. Löw falan bugünün konusu değil. O konular başkanımızın sorumluluğunda. Benim bir şey söylemem doğru olmaz."

Rıdvan Dilmen'den Joachim Löw açıklaması: Taraftarı uyardı
SPOR
Rıdvan Dilmen'den Joachim Löw açıklaması: Taraftarı uyardı

Fenerbahçe galibiyete hasret

Fenerbahçe galibiyete hasret

Fenerbahçe son 6 maçta sadece 1 galibiyet alabildi.
Kazanan çıkmadı

Kazanan çıkmadı

​Kar yağışı altında oynanan maçta puanlar paylaşıldı.
Daptan 5 yılda 35 milyar TL yatırım

Dap'tan 5 yılda 35 milyar TL yatırım

​Konut almak için en doğru zaman içinde bulunduğumuz zaman

​Türkiye'nin 15 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Aydın'da CHP'ye yüklendi.

Aydın'da toplu açılış töreni düzenleniyor.

Kireçlenme, romatizma gibi birçok hastalığa iyi geliyor.

Trabzonspor'un başarılı kalecisi ​Uğurcan Çakır'dan büyük hata.

​Bakan Nebati'den kur korumalı mevduat açıklaması.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.