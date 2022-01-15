İsmail Kartal'dan Joachim Löw açıklaması

Süper Lig'in 21. haftasında Fraport TAV Antalyaspor sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi. Fenerbahçe'nin golünü 72. dakika Jose Sosa kaydederken, Antalyaspor'un golünü ise 81. dakikada Doğukan Sinik attı.
Karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, mücadeleyi değerlendirdi. Kartal'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;
"3 puanı almayı istedik, olmadı"
- "Maça iyi başladık. Daha sonra ortak oldular ve ilk yarı bu şekilde bitti. İkinci yarıya iyi başlayamadık. Değişiklikler yaptık ve topun bizde kalmasını sağladık. O sıra gol geldi. Daha sonra mecburi değişiklikler yaptık. 3 puanı almak istedik. Olmadı."
- "Hoşuma giden taraf, taktik olarak genişlemedik. Disiplinli oynadık ama hücumsal anlamda istediğimizi yapamadık. Ofansif olarak üretken olamadık."
- "Ben ve ekibim zamanla yarışıyoruz. Üç günde bir maç oynuyoruz. Aramıza katılacak arkadaşlarımız var. Elimizdeki oyunculardan en iyi verimi olmaya çalışıyoruz. Ferdi'yi sol bekte oynattık. Daha sonra Muhammed ile değişimli oynadılar. Oyunumuzu geliştireceğiz."
- "Fenerbahçe'ye hep boş kağıda imza attım. Fenerbahçe için göreve davet edilirsem gelirim. Löw falan bugünün konusu değil. O konular başkanımızın sorumluluğunda. Benim bir şey söylemem doğru olmaz."