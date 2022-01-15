Rıdvan Dilmen'den Joachim Löw açıklaması: Taraftarı uyardı

Süper Lig'in 21. haftasında Fraport TAV Antalyaspor sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi. Fenerbahçe'nin golünü 72. dakika Jose Sosa kaydederken, Antalyaspor'un golünü ise 81. dakikada Doğukan Sinik attı.
"Fenerbahçe Löw'ü beklemesin"
Karşılaşma sonrasında TRT Spor'da açıklamalarda bulunan Rıdvan Dilmen, sarı-lacivertli takımın teknik direktör adaylarından Joachim Löw hakkında konuştu. Fenerbahçe'nin beklememesi gerektiğini belirten Dilmen, "Löw, yazı mı bekliyormuş? Fenerbahçe'yi beklemesin. Fenerbahçe'de onu beklemesin. 'Yazın geleceğim' diyorsa da görüşmeleri sonlandırsın. Bugün geliyorsa havalimanına gideyim. Gelmiyorsa nereye giderse gitsin. Real Madrid'e giderse gitsin. Burası Fenerbahçe. Löw ve Jesus'dan başka dünyada antrenör mü yok? Getireceksin teknik direktörünü önümüzdeki yıllar için. Ali Bey'in kredisi kalmadı" ifadelerini kullandı.
- "4 ay böyle gidecek"
- Alınabilecek sonuçlardan dolayı taraftarı da uyaran Rıdvan Dilmen, "Fenerbahçeliler hazırlıklı olsunlar, 4 ay böyle geçecek. 1 ileri, 2 geri. Bunu İsmail Kartal'a yazmam. Löw gelecek altında İsmail Kartal çalışacak. Ben bunu İsmail Kartal'a da uydurmam. Bunu oyuncular biliyorsa, daha da vahim durum. Fenerbahçe'ye amasız, fakatsız, tartışmasız bir teknik direktör gelmeli. İsmail Kartal'la birlikte önümüzdeki yılların projesi yapılmalı. Yoksa bugünkü gibi kahrolur insanlar" dedi.