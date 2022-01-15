Antalya'da kazanan çıkmadı: Galibiyeti unuttular

Süper Lig'in 21. haftasında Fraport TAV Antalyaspor sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.

Fenerbahçe'nin golünü 72. dakika Jose Sosa kaydederken, Antalyaspor'un golünü ise 81. dakikada Doğukan Sinik attı.

Alınan bu sonucun ardından sarı-lacivertliler puanını 33'e, Akdeniz ekibi ise 23'e yükseltti. Gelecek hafta Fenerbahçe sahasında Antalyaspor'u konuk edecek. Antalyaspor ise deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.

Antalyaspor galibiyeti unuttu

Son olarak ligde Trabzonspor'u sahasında 2-1 yenen Antalyaspor, o karşılaşmanın ardından galibiyet yüzü göremedi. Akdeniz ekibi bu süreçte 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı.

Son 6 maçta 1 galibiyet

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Ligde istediği sonuçları alamayan Fenerbahçe'de yüzler yine gülmedi. Sar-lacivertli takım deplasmanda Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı ve ligde oynadığı son 6 karşılaşmada sadece 1 galibiyet alabildi. Sarı-lacivertliler bu süreçte ayrıca 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.

İlk yarıdan dakikalar

20. dakikada Poli’nin pasında ceza sahası dışında topla buluşan Fredy’nin yerden şutu kaleci Berke’de kaldı.

22. dakikada Doğukan Sinik’in pasında ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Güray Vural’ın şutu yan ağlarda kaldı.

23. dakikada Ghacha’nın ortasında ceza sahası sol çaprazdan Güray Vural’ın gelişine vuruşunu kaleci Berke güçlükle kurtardı.

43. dakikada Doğukan Sinik’in sol kanattan penaltı noktasına ortasında Bünyamin Balcı’nın şutu defansa çarparak taca çıktı.

İlk yarı 0-0 sona erdi.

İkinci yarıdan dakikalar

46. dakikada Ghacha'nın ceza sahası içerisinden yerden ortasına hareketlenen Güray Vural'ın penaltı noktasına yakın bir bölgeden sert şutunda, meşin yuvarlak kalenin üstünden auta gitti.

55. dakikada Kudriashov'un pasıyla ceza sahasında topla buluşan Wright'ın kale önünde gelişine yaptığı vuruşta, savunmaya çarpan meşin yuvarlak kornere çıktı.

65. dakikada Güray Vural'ın sol köşe direğine yakın bir yerden orta şut karışımı vuruşunda top, üst direğe çarparak auta gitti.

70. dakikada Bünyamin Balcı'nın pasıyla kaleyi karşıdan gören bir noktada topla buluşan Fredy'nin sert şutunda, top kale direğinin üzerinden auta çıktı.

72. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Sol kanattan serbest vuruş kullanan Sosa'nın ortasında ceza alanı içinde kimsenin dokunamadığı meşin yuvarlak, kalecinin solundan filelerle buluştu: 0-1.

81. dakikada Akdeniz ekibi eşitliği sağladı. Admir Mehmedi'nin sağ kanattan kale önüne ortasında topu Berke Özer, elinden kaçırdı. Topu önünde bulan Naldo'nun şutunda meşin yuvarlak Fenerbahçeli savunma oyuncularına çarptıktan sonra Doğukan Sinik'in önünde kaldı. Doğukan Sinik'in bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.

89. dakikada çalımlarla ceza sahasına girerek kaleci ile karşı karşıya kalan Doğukan Sinik'in yerden vuruşunda, top auta çıktı.

Karşılaşma, 1-1 sona erdi.



