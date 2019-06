İstanbul kırmızı beyaz olacak

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası grup eleme müsabakalarında Fransa'yı yenerek yoluna namağlup devam eden A Milli Futbol Takımı’na bu akşam oynayacağı İzlanda maçı öncesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi de destek verecek.

H Grubu’nun lideri olarak yoluna devam eden milli takımın, bu akşam deplasmanda oynayacağı İzlanda maçı öncesi İstanbul'un önemli noktaları kırmızı beyaza bürünecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, "#İstanbulKırmızıBeyaz" sloganıyla, Galata Kulesi, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile Haliç Metro Geçiş Köprüsü'nde kırmızı beyaz ışıklandırma yapacak ve ay yıldızlı bayrağı yansıtacak.

Maç meydanlarda dev ekranlardan yayınlayacak

Ayrıca üst geçitlere millilere destek pankartları asan büyükşehir belediyesi, İstanbul genelindeki meydanlarda da İzlanda-Türkiye maçını dev ekranlardan yayınlayacak.

Havanın kararmasıyla başlayacak etkinlik, sabahın ilk ışıklarına kadar devam edecek.