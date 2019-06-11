Derslerini sahada verin

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu 4. maçında bugün deplasmanda İzlanda ile karşı karşıya gelecek. Saat 21.45'te başlayacak mücadele TRT 1'den naklen yayınlanacak.

Grupta oynadığı 3 maçı da kazanan ay-yıldızlı ekip 9 puanla lider durumda bulunurken, 6 puana sahip İzlanda averajla 3. sırada yer alıyor. Mücadelede, Polonya Futbol Federasyonundan hakem Szymon Marciniak düdük çalacak.

A Milli Takımımızın İzlanda ile deplasmanda oynayacağı maçı Szymon Marciniak yönetecek.



──Polonyalı hakem daha önce 2018 Dünya Kupası Elemeleri'nde Eskişehir'de oynanan Türkiye - İzlanda maçını yönetmiş, rakip takım sahadan 3-0 galip ayrılmıştı. pic.twitter.com/RzR6dxE3q6 — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 9 Haziran 2019

Muhtemel 11'ler;

İzlanda: Halldorsson, Hermannsson, R. Sigurdsson, Kari Arnason, Skulason, Gudmundsson, Bjarnason, G. Sigurdsson, Sigurjonsson, Gunnarsson, Kjartansson.

Halldorsson, Hermannsson, R. Sigurdsson, Kari Arnason, Skulason, Gudmundsson, Bjarnason, G. Sigurdsson, Sigurjonsson, Gunnarsson, Kjartansson. Türkiye: Mert Günok, Zeki Çelik, Hasan Ali, Merih Demiral, Kaan Ayhan, Dorukhan, Cengiz Ünder, Mahmut Tekdemir, İrfan Kahveci, Kenan Karaman, Burak Yılmaz.

Türkiye’nin yer aldığı grupta TSİ 21.45’te Andorra-Fransa ve Arnavutluk-Moldova maçları da oynanacak.

2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu’nda mücadele eden A Milli Futbol Takımımız, Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde çıktığı ilk 3 maçtan da galibiyetle ayrılarak liderlik koltuğuna oturmayı başardı. Arnavutluk karşısında deplasmanda 2-0 kazanarak grup maçlarına başlayan ve ardından Moldova’yı 4-0’la geçen A Milliler, son Dünya Şampiyonu Fransa’yı Konya’da 2-0 mağlup ederek grupta 9 puana ulaştı ve liderlik koltuğuna oturdu. Geride kalan 3 maçta rakip fileleri 8 kez havalandıran kırmızı-beyazlılar, kalesinde ise gol görmedi. Bugün deplasmanda İzlanda’yla karşı karşıya gelecek olan A Milli Futbol Takımımız, bu maçı kazanması durumunda, gruptan çıkma adına büyük avantaj yakalayacak. A Milli Futbol Takımı, İzlanda ile şimdiye kadar yaptığı 11 maçın 2’sini kazandı, 7 maçta ise mağlup oldu. Milller deplasmanda ise rakibini hiç yenemedi.

H Grubu'ndaki puan durumu 🇹🇷 pic.twitter.com/nGD2FxST1L — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 8 Haziran 2019

Milli Takımımıza büyük saygısızlık

EURO 2020 Elemeleri'ndeki 4. maçımız için İzlanda’ya giden A Milli Futbol Takımımıza büyük saygısızlık yapıldı. Futbolcuların çantaları defalarca aranırken, kafilenin alandan ayrılması 2 saati geçti. Kaptanımız Emre’ye ise röportaj sırasında uzatılan tuvalet fırçası bardağı taşırdı. Türkiye, bu olayın ardından İzlanda’ya iki kez kınama notası verdi.

Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu’nda İzlanda ile bugün yapacağı maç için önceki gece bu ülkeye geldi. Konya’dan özel uçakla Keflavik Havalimanı’na gelen milli takım kafilesi, ülkeye girişleri sırasında İzlandalı yetkililer tarafından yaklaşık 2 saat pasaport kontrolünde bekletildi. Milli oyuncuların özel eşyalarının detaylı arandığı ve uzun süre pasaport kontrolünde tutulduğu öğrenildi. Milli futbolcular Emre Belözoğlu ve Burak Yılmaz, havalimanı çıkışında yaşananlara tepki gösterdi. Burak Yılmaz, “Yaptıkları saygısızlık, terbiyesizlik. Üç saattir orada bekliyoruz. Herkesin çantasını aldılar, herkesin kremlerini aldılar, çantasını alıyorlar. Tekrar tekrar geçiyorlar, biz 6,5 saat uçtuk, 3 saattir de bekliyoruz. Hatta bazı arkadaşlarımız hala gelemedi. Çıkabilen geliyor işte” ifadelerini kullandı.

"Bizim ülkemize kurban olsunlar"

Kaptan Emre Belözoğlu da A Milli Takım kafilesine yapılan kötü muamele ile ilgili olarak “Ben bir şey söylemek istemiyorum. Bizim ülkemize kurban olsunlar. Gereğini açıklarlar. Ne yazık ki evet, indiğimizden itibaren içeride gereksiz fazla arama yapıldı” diye konuştu. Ay-yıldızlı ekip, havalimanındaki uzun bekleyişin ardından otobüsle başkent Reykjavik’e geçerek kamp yaptığı otele yerleşti. A Milli Takım, maçın yapılacağı Laugardalsvöllur Stadı’nda yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamladı ve maçı beklemeye başladı. Teknik Direktör Şenol Güneş ve futbolcuların çok sinirli olduğu gözlenirken, deneyimli teknik adam otobüste bir yetkiliyle uzun süre konuştu. Öte yandan İzlandalı yetkililerin Arnavutluk kafilesine de aynı uygulamayı yaptığı öğrenildi. Cumartesi günü oynanan karşılaşma için İzlanda’ya gelen Arnavutluk kafilesinin de 1 saate yakın olarak havalimanında bekletildiği öğrenildi.

İzlanda'ya iki kez nota verildi

Türkiye, A Milli Futbol Takımı’nın İzlanda’da havalimanında gördüğü olumsuz muameleye ilişkin İzlanda’ya iki kez kınama notası gönderdi. Türkiye’nin Kopenhag Büyükelçiliği tarafından İzlanda’nın Türkiye’ye akredite Kopenhag’taki Büyükelçisi nezdinde girişimde bulunuldu ve Keflavik Havalimanı’na gelen Milli Takım kafilesinin, “ülkeye girişleri sırasında maruz kaldığı muamelenin her bakımdan kabul edilemez, her türlü dostluk ilişkisinin dışında, ahlak kurallarına uymayan ilkel ve aciz bir tutum olduğu” bildirildi. Söz konusu girişimde İzlanda makamlarına, yaşananların Türk vatandaşları nezdinde büyük infiala yol açtığı belirtilerek, Türkiye ve Türk milleti adına bu tutumun protesto edildiği ve şiddetle kınandığı ve konuya ilişkin izahat beklendiği vurgulandı. A Milli Takımı’nın 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu’nda İzlanda ile yapacağı maç öncesi Milli Takım kafilesinin, ülkeye girişleri sırasında İzlandalı yetkililer tarafından gördüğü muameleye ilişkin Türkiye’nin Oslo Büyükelçiliği aracılığıyla İzlanda’ya durumu kınayan nota verilmiş ve ek güvenlik tedbirlerinin alınması talep etmişti. Ayrıca, Türkiye’nin Oslo Büyükelçisi Fazlı Çorman, Türkiye’nin rahatsızlığını vurgulamak ve gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak üzere İzlanda’ya gitti.

Yaşanalar UEFA'ya bildirilecek

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, A Milli Takımı’nın İzlanda’da yaşadıklarının kabul edilemez olduğunu ve karşılığının verileceğini söyledi. Özdemir, “Ülkemize geldiklerinde büyük misafirperverlikle karşılıyoruz. Gümrükte, pasaport kontrolünde herhangi bir sıkıntı olmadan istirahat edecekleri otele kadar onlara eşlik ediyorduk. Bunu göremedik, sıkıntı yaşadık ve büyük tepki koyduk. Sağ olsun Türkiye Cumhuriyeti bize hemen sahip çıktı. Spor Bakanımız, Dışişleri Bakanımız ve Sayın Cumhurbaşkanımız bizzat telefonla aradı, duyduğu üzüntüyü anlattı, gerekli tepkiyi koyacağımızı ifade etti. Hocamız Şenol Güneş ve oyuncularımıza iyi niyetlerini ve geçmiş olsun dileklerini iletti. Kendisi Gençlik ve Spor Bakanımızın hemen bir gün önceye yani bugün (dün) seyahat etmeye karar verdiklerini iletti. Maalesef o yapılan basit bir hareket değil, bir siyasi tarafı olduğunu gördük. Irkçılığa benzeyen bir olay. Burada yaşanan tüm olayları UEFA’ya bir rapor halinde, Servet Yardımcı’nın önderliğinde anlatacağız” ifadelerini kullandı.

Erdoğan: Türk halkı yanınızda

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ile A Milli Takımımızın İzlanda’nın Keflavik Uluslararası Havalimanı’nda maruz kaldığı kötü davranışlar ve yaşanan olaylarla ile ilgili bir görüşme yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefonla aradığı Nihat Özdemir’e konuyla ilgili devletimizin her türlü girişimi yaptığını ve gerekli tedbirlerin alındığını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nihat Özdemir’den “Şenol Güneş hocamız ve futbolcularımız morallerini yüksek tutsunlar. Türk halkı onların yanında” mesajını teknik heyet ve takıma iletmesini istedi. TFF Başkanı Nihat Özdemir de A Milli Takımımıza destekleri için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkürlerini sundu. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu bir heyet ile Türkiye Futbol Federasyonu ve A Milli Takımızın yanında olduğunu göstermek için dün akşam İzlanda’ya giderken, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da Milli Takım Kaptanı Emre Belözoğlu ile telefonda görüşerek moral verdi.





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Kaptanımıza ağır terbiyesizlik

İzlanda KeflavikHavalima’nındaki skandal kontrolün ardından Milli Takımımız’ın kaptanı Emre Belözoğlu’na da büyük terbiyesizlik yapıldı. Belezoğlu gazetecilere demeç verdiği sarada arkadan yanına yaklaşan bir İzlanda vatandaşı elinde tuttuğu tuvalet fırçasını kaptanımıza mikrofon gibi uzattı. Söz konusu taraftar, daha sonra gözden kayboldu. İzlanda basınından Fotbolti, Emre Belözoğlu’na fırça uzatan İzlandalı kişinin Türkler tarafından büyük tepki gördüğünü yazdı. Skandalın ardından İzlandalı spor yazarı Henry Birgir ise, “Sevgili Türkiye. O fırçalı kişi İzlanda medyasından değil” mesajını paylaştı.

Gazeteciler özür diledi

İzlanda Havalimanı’nda Emre Belözoğlu’na fırça tutulmasının ardından İzlanda Gazeteciler Birliği Başkanı Eirkur Asgeirsson özür diledi. Asgeirsson yaşanan olaydan üzgün olduklarını belirterek, “Türk halkından özür diliyoruz. Orada yapılan yanlıştan dolayı çok üzgünüz. Bu kişinin kim olduğunu bilmiyoruz. Bulmaya çalıştık ama kimse tanımıyor” dedi.İzlanda Futbol Federasyonu yetkilileri de yaşanan olaylar sonrası özür diledi.

Fırçalı adam ortaya çıktı!

A Milli Takım kaptanı Emre Belözoğlu’na fırça uzatarak gündeme gelen Belçikalı Corentin Siamang, o anları anlattı. 26 yaşındaki Siamang, İzlanda’dan Belçika’ya dönmek için uçağını beklediği sırada A Milli Takım kafilesinin geleceğini öğrendiğini belirterek, “Aniden çantamdaki bulaşık fırçasıyla gazeteci taklidi yapmak aklıma geldi. Ayrıca 3 saat beklemelerinin benimle bir alakası yok” ifadelerini kullandı.

"Şehir büyümüş kafalar küçülmüş"

Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, ay yıldızlı kafileye yapılan muameleyi sert bir şekilde eleştirerek, “Biz büyük bir ülkeyiz, küçük işlerle uğraşmayız” dedi.

A Milli Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, İzlanda’ya gelirken yaşanan tatsız olaylarla ilgili olarak, “Evet bekletildik, evet terbiyesizlik yapıldı, ben buraya 43 sene önce maça geldim, 1976’da. Şehir büyümüş olabilir ama belli ki kafalar küçülmüş” diye tepki gösterdi. 53 yıldır futbolun içinde olduğunu belirten tecrübeli çalıştırıcı, “Biz büyük bir ülkeyiz, küçük işlerle uğraşmayız. Bu konuyu kapatıyorum. 2 maç üst üste içeride, bu avantajı size vermişler, sizi koruyorlar zaten, küçük şeylerle uğraşmanıza gerek yok. 30-40-60 sene önce bizde de yapılanlar vardı rakipleri uyutmamak için. Artık bunları yapmamak lazım. UEFA nezdinde bunların kurala sokulması lazım, ülke yetkililerin böyle basit konularla uğraşması doğru değil” diye konuştu. Maçla ilgili görüşlerini de açıklayan Güneş, “İzlanda daha önce gruplarımızda iyi neticeler alarak şampiyonlara katıldı. Tesadüf olarak çok oynadık. Burada onları hiç yenemedik. İyi bir takımla oynayacağız. Agresif, sert, düzenli, savunmayı çok iyi yapan, oyun formatını bildiğimiz bir takımla oynayacağız. Bizim için İzlanda maçı önemli. Alacağımız 3 puan bizi 2020 Avrupa Şampiyonası’na götürecek ilk anahtar olacaktır. Kıran kırana maç oynayacağız. Hak edenin kazanacağı bir maç olsun” şeklinde konuştu.





Şenol Güneş, İzlandalı basın mensuplarının gözünün içine bakarak havalimanında yaşanan rezalete tepki gösterdi: "1976'ta buraya gelmiştim. Saha aynı saha, şehir büyümüş ama kafalar küçülmüş." pic.twitter.com/ERXDBF29TM — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 10 Haziran 2019



