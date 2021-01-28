Ercan Kara'dan milli takım açıklaması: Avusturya aradı ama Türkiye'den henüz arayan olmadı

Avusturya Bundesliga’nın 14. haftasında Rapid Wien sahasında St. Pölten’i konuk etti. Mücadeleyi Rapid Wien 2-1 kazanırken, Avusturya ekibine galibiyeti getiren golü Ercan Kara kaydetti. Attığı şık golle takımına 3 puanı getiren Kara, ligde oynadığı son 5 karşılaşmada 4 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

"Avusturyalı yetkililerle görüşüyorum ama Türkiye'den kimse beni aramadı"

Mücadele sonrasında yayıncı kuruluşun mili takım tercihiyle ilgili sorularını yanıtlayan 25 yaşındaki golcü oyuncu, henüz kararını vermediğini söyledi. Avusturyalı yetkililerle görüştüğünü fakat henüz Türkiye’den kimseyle iletişimde olmadığını belirten Kara, “Avusturya’dan arayan yetkililer oldu. Onlarla görüşüyorum. Türkiye’den hoca beni izliyormuş. Henüz Türkiye’den arayan kimse olmadı. Benim iki tane kalp atışım var. Birisi Avusturya birisi Türkiye. Hangi taraf için seçimimi yapacağımı henüz karar vermedim. Herkes zamanı geldiğinde görecek. Pek çok faktörün rol oynayacağı kesin ama şimdi Rapid’e odaklanıyorum” ifadelerini kullandı.

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Ercan Kara'nın attığı şık gol

@skrapid @sbemanagement @emresamira amazing score Ercan Kara 29 pic.twitter.com/BUaw8tkKkW — Sertan Günes (@Sertan1453) January 27, 2021

Avusturya elini hızlı tutuyor

Geçtiğimiz hafta Rapid Wien'in sahasında Sturm Graz'ı 4-1 yendiği karşılaşmada, Avusturya Milli Takımı Teknik Direktörü Franco Foda'da karşılaşmayı izleyenler arasında yer alıyordu. Avusturya basınında yer alan haberlerde, Foda’nın Ercan’ı yakından takip ettiği ve kendi milli takımlarında oynatmak için temaslarını hızlandırdıkları kaydedilmişti.

Şenol Güneş: Ercan'ı takip ediyoruz

A Milli Takım Teknik Direktörümüz Şenol Güneş, basın mensuplarıyla yaptığı bir toplantıda, Ercan Kara'yı izlediklerini söylemişti. Güneş, "Enes Ünal ve Halil Dervişoğlu kıyasıya bir rekabete girecek. Güven Yalçın, Serdar Dursun var, Ercan Kara var. Onlara da bakıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

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Ercan Kara bu sezon oynadığı 25 maçta takımına, 13 gol ve 7 asistlik katkı sağladı.

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