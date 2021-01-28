Spor Ercan Karadan milli takım açıklaması Avusturya aradı ama Türkiyeden henüz arayan olmadı
MİLLİ TAKIM

Ercan Kara'dan milli takım açıklaması: Avusturya aradı ama Türkiye'den henüz arayan olmadı

Ercan Kara'dan milli takım açıklaması: Avusturya aradı ama Türkiye'den henüz arayan olmadı

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş’in ‘Takip ediyoruz’ dediği Rapid Wien’in genç golcüsü Ercan Kara, hangi milli takımı seçeceğine yönelik soruları yanıtladı. Rapid Wien’e galibiyeti getiren golü attığı St. Pölten maçı sonrasında açıklamalarda bulunan Kara, “Benim göğsümde iki tane kalp atışı var” ifadelerini kullandı.

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Ercan Kara'nın adı Fenerbahçe ile de anılmıştı.
Ercan Kara'nın adı Fenerbahçe ile de anılmıştı.

Avusturya Bundesliga’nın 14. haftasında Rapid Wien sahasında St. Pölten’i konuk etti. Mücadeleyi Rapid Wien 2-1 kazanırken, Avusturya ekibine galibiyeti getiren golü Ercan Kara kaydetti. Attığı şık golle takımına 3 puanı getiren Kara, ligde oynadığı son 5 karşılaşmada 4 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

"Avusturyalı yetkililerle görüşüyorum ama Türkiye'den kimse beni aramadı"

Mücadele sonrasında yayıncı kuruluşun mili takım tercihiyle ilgili sorularını yanıtlayan 25 yaşındaki golcü oyuncu, henüz kararını vermediğini söyledi. Avusturyalı yetkililerle görüştüğünü fakat henüz Türkiye’den kimseyle iletişimde olmadığını belirten Kara, “Avusturya’dan arayan yetkililer oldu. Onlarla görüşüyorum. Türkiye’den hoca beni izliyormuş. Henüz Türkiye’den arayan kimse olmadı. Benim iki tane kalp atışım var. Birisi Avusturya birisi Türkiye. Hangi taraf için seçimimi yapacağımı henüz karar vermedim. Herkes zamanı geldiğinde görecek. Pek çok faktörün rol oynayacağı kesin ama şimdi Rapid’e odaklanıyorum” ifadelerini kullandı.

Ercan Kara'nın attığı şık gol

Avusturya elini hızlı tutuyor

Geçtiğimiz hafta Rapid Wien'in sahasında Sturm Graz'ı 4-1 yendiği karşılaşmada, Avusturya Milli Takımı Teknik Direktörü Franco Foda'da karşılaşmayı izleyenler arasında yer alıyordu. Avusturya basınında yer alan haberlerde, Foda’nın Ercan’ı yakından takip ettiği ve kendi milli takımlarında oynatmak için temaslarını hızlandırdıkları kaydedilmişti.

Şenol Güneş: Ercan'ı takip ediyoruz

A Milli Takım Teknik Direktörümüz Şenol Güneş, basın mensuplarıyla yaptığı bir toplantıda, Ercan Kara'yı izlediklerini söylemişti. Güneş, "Enes Ünal ve Halil Dervişoğlu kıyasıya bir rekabete girecek. Güven Yalçın, Serdar Dursun var, Ercan Kara var. Onlara da bakıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

  • Ercan Kara bu sezon oynadığı 25 maçta takımına, 13 gol ve 7 asistlik katkı sağladı.

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