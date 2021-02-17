Pandemide A Milli Takım'ın yeni evi Atatürk Olimpiyat Stadyumu
A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası Avrupa Elemeleri maçları Mart ayında oynanmaya başlanacak. Ay-Yıldızlılar gruptaki en ciddi rakibi olan Hollanda ile Türk Telekom Stadyumu'nda karşılaşacak. Ancak Galatasaray'ın maçlarına ev sahipliği yapan stadın zemininin kar yağışı sonrasında oldukça zarar görmesi ve yapılacak çalışmalar sebebiyle bu mücadelenin yeri değişiyor. Bununla birlikte 'Atatürk Olimpiyat Stadyumu, Milli Takım maçlarına ev sahipliği yapacak' düşüncesi de gerçekleşiyor.
Türk Telekom Stadyumu zemini, Galatasaray'ın son oynadığı Süper Lig mücadelesinde kar yağışı sebebiyle oldukça hasar görmüştü. Milli Takımın 24 Mart günü oynayacağı Hollanda maçına ev sahipliği yapması beklenen statta zemin çalışmaları yapılacak. Galatasaray'ın da maçlarını oynayacağı stadyumda zeminin toparlanmasının zaman alacağı düşünüldüğünde Türkiye-Hollanda mücadelesinin yerinin değişmesi bekleniyor.
Seyircisiz oynanması beklenen karşılaşmanın Türkiye'deki en iyi zeminine sahip olan Atatürk Olimpiyat Stadyumu'na alınacağı belirtiliyor. Şampiyonlar Ligi için özel olarak hazırlanan sahanın bundan sonraki süreçte Türkiye'nin eleme ve hazırlık maçlarına da ev sahipliği yapacağı aktarıldı.
TFF Başkanı Nihat Özdemir, son yaptığı açıklamalarda şöyle konuşmuştu;
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"Biz Hollanda maçını Galatasaray'ın sahasında oynamak istedik ama maalesef sahanın son halini gördünüz. Şu anda Şenol Hocamız o maçı orada oynasak mı oynamasak mı diye düşünüyor. Belki o maçı da Olimpiyat Stadyumu'nda oynayabiliriz."