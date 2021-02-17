Pandemide A Milli Takım'ın yeni evi Atatürk Olimpiyat Stadyumu

2020-2021 sezonu sonunda Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapacak olan Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda değişim büyük ölçüde tamamlandı. Büyük bir yatırım ve beklentiyle yapılan stadın rüzgar sorunu uzun süredir eleştiri konusu oluyordu. Yetkililer bu konunun üzerine gitti ve stadyumun en çok rüzgar alan yerlerine dev paneller yerleştirildi.