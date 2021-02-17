Spor Pandemide A Milli Takımın yeni evi Atatürk Olimpiyat Stadyumu
MİLLİ TAKIM

Pandemide A Milli Takım'ın yeni evi Atatürk Olimpiyat Stadyumu

A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası Avrupa Elemeleri maçları Mart ayında oynanmaya başlanacak. Ay-Yıldızlılar gruptaki en ciddi rakibi olan Hollanda ile Türk Telekom Stadyumu'nda karşılaşacak. Ancak Galatasaray'ın maçlarına ev sahipliği yapan stadın zemininin kar yağışı sonrasında oldukça zarar görmesi ve yapılacak çalışmalar sebebiyle bu mücadelenin yeri değişiyor. Bununla birlikte 'Atatürk Olimpiyat Stadyumu, Milli Takım maçlarına ev sahipliği yapacak' düşüncesi de gerçekleşiyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Atatürk Olimpiyat Stadyumu, pandemi döneminde milli takım maçlarına ev sahipliği yapacak.
Atatürk Olimpiyat Stadyumu, pandemi döneminde milli takım maçlarına ev sahipliği yapacak.

Türk Telekom Stadyumu zemini, Galatasaray'ın son oynadığı Süper Lig mücadelesinde kar yağışı sebebiyle oldukça hasar görmüştü. Milli Takımın 24 Mart günü oynayacağı Hollanda maçına ev sahipliği yapması beklenen statta zemin çalışmaları yapılacak. Galatasaray'ın da maçlarını oynayacağı stadyumda zeminin toparlanmasının zaman alacağı düşünüldüğünde Türkiye-Hollanda mücadelesinin yerinin değişmesi bekleniyor.

Seyircisiz oynanması beklenen karşılaşmanın Türkiye'deki en iyi zeminine sahip olan Atatürk Olimpiyat Stadyumu'na alınacağı belirtiliyor. Şampiyonlar Ligi için özel olarak hazırlanan sahanın bundan sonraki süreçte Türkiye'nin eleme ve hazırlık maçlarına da ev sahipliği yapacağı aktarıldı.

TFF Başkanı Nihat Özdemir, son yaptığı açıklamalarda şöyle konuşmuştu;

  • "Biz Hollanda maçını Galatasaray'ın sahasında oynamak istedik ama maalesef sahanın son halini gördünüz. Şu anda Şenol Hocamız o maçı orada oynasak mı oynamasak mı diye düşünüyor. Belki o maçı da Olimpiyat Stadyumu'nda oynayabiliriz."

​Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nun yıllardır süren rüzgar sorunu çözüldü
FOTOĞRAF 8
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2020-2021 sezonu sonunda Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapacak olan Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda değişim büyük ölçüde tamamlandı. Büyük bir yatırım ve beklentiyle yapılan stadın rüzgar sorunu uzun süredir eleştiri konusu oluyordu. Yetkililer bu konunun üzerine gitti ve stadyumun en çok rüzgar alan yerlerine dev paneller yerleştirildi.
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Sezonun sonunda Şampiyonlar Ligi'ne ev sahipliği yapacak olan Atatürk Olimpiyat Stadyumu, dev final için hazır hale getirildi.
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Kapsamlı bir yenileme çalışması gerçekleştirilen stadyumda en büyük sorun rüzgar konusuydu. Yetkililer bu sorunu çözebilmek için stadyumun kale arkalarına dev paneller yerleştirdi.
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Kapsamlı bir yenileme çalışması gerçekleştirilen stadyumda en büyük sorun rüzgar konusuydu. Yetkililer bu sorunu çözebilmek için stadyumun kale arkalarına dev paneller yerleştirdi.
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​Ayrıca maçların ön koltuklardan izlenebilmesi adına stadyumun koşu pisti tamamen kaldırıldı ve 90 cm aşağıya indirildi. Bu bölüme asfalt ve çim eklendi.
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Çimler tamamen kaldırıldı yeni nesil hibrit çim sistemine geçildi.
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Stadyumun 66 binlik kapasitesi 74.353 adete çıkarıldı.
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Yeni nesil led aydınlatma sistemi stadyuma dahil edildi.
​Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nun yıllardır süren rüzgar sorunu çözüldü
2020-2021 sezonu sonunda Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapacak olan Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda değişim büyük ölçüde tamamlandı. Büyük bir yatırım ve beklentiyle yapılan stadın rüzgar sorunu uzun süredir eleştiri konusu oluyordu. Yetkililer bu konunun üzerine gitti ve stadyumun en çok rüzgar alan yerlerine dev paneller yerleştirildi.
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