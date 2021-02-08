Ümit Milli Takımımızın aday kadrosu belli oldu

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Meteorolojiden yapılan son hava durumu tahminlerine göre, İzmir, Manisa, Aydın'ın kıyı ilçeleri, Muğla, Balıkesir'in batı kıyıları, Çanakkale, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.