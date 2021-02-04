Spor TFF açıkladı Bayram Bektaş yeniden A Milli Takımda
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TFF açıkladı: Bayram Bektaş yeniden A Milli Takım'da

EURO 2020'nin ertelenmesinden sonra ayrılık kararı alan Bayram Bektaş, A Milli Takım'a geri döndü. 46 yaşındaki teknik adam, Şenol Güneş'in yardımcısı olarak göreve başladı.

Haber Merkezi AA
Şenol Güneş ve Bayram Bektaş daha önce Süper Lig'de birbirlerine rakip olmuşlardı.
Şenol Güneş ve Bayram Bektaş daha önce Süper Lig'de birbirlerine rakip olmuşlardı.

Teknik direktör Bayram Bektaş, A Milli Futbol Takımı teknik heyetine dahil edildi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "Bayram Bektaş, A Milli Takım Teknik Direktör Yardımcısı olarak ay-yıldızlı ekibimizin teknik heyetine katıldı" denildi.

Görevlendirmeyle ilgili A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in, "İçimizden birisi olan, daha önce de birlikte çalıştığımız ve EURO 2020 Elemeleri'ne katılmamız yolunda emeği bulunan Bayram Bektaş hocamızı yeniden ekibimize dahil ettik. Dünya Kupası Elemeleri ve Avrupa Şampiyonası Finalleri'nde teknik heyetimizde yer alacak olan Bayram Bektaş hocamıza hayırlı olsun dileklerimizi iletiyor, başarılar diliyoruz" ifadeleri paylaşıldı.

  • UEFA Pro lisans sahibi olan Bayram Bektaş; Elazığspor, Gaziantep Büyükşehir Belediyespor, Ümraniyespor, Göztepe, Ankaragücü ve Kayserispor takımlarında teknik direktörlük yaparken, A Milli Takım'da da yardımcı teknik direktör olarak görev aldı.

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