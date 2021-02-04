TFF açıkladı: Bayram Bektaş yeniden A Milli Takım'da

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Bu kaçıncı vukuat: Kahramanmaraşlı Gülcan Ç. yine rahat durmadı

Kahramanmaraş'ta geçtiğimiz sene bir restoranda olay çıkaran, başka bir tarihte maske takmadığı için kendisini uyaran polislere mukavemet gösteren, bir başka tarihte de bir kuaförde maske takması için uyarıldığında ortalığı birbirine katan Gülcan Ç. yine rahat durmadı. Bu kez de maskesiz halk otobüsüne binmeye çalışınca, şoför ve yolcuların tepkisiyle karşılaştı.