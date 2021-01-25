Şenol Güneş'in 'İzliyoruz' dediği Ercan Kara için Avusturya harekete geçti: Kimi seçecek?

Transfermarkt verilerine göre Ercan Kara'nın güncel bonservis değeri 2.5 milyon euro.

Avusturya'nın Rapid Wien takımında forma giyen ve gösterdiği başarılı performansla adını duyuran Ercan Kara için, Avusturyalı yetkililer harekete geçti.

Avusturya, Ercan Kara ile temas halinde

Ülke basınında yer alan haberlerde, Rapid Wien'in sahasında Sturm Graz'ı 4-1 yendiği karşılaşmada, Avusturya Milli Takımı Teknik Direktörü Franco Foda'da karşılaşmayı izleyenler arasında olduğu kaydedildi. Ercan Kara'yı yakından takip eden Foda'nın, genç oyuncuya Avusturya forması giydirmek istediği yazılırken, bunun için harekete geçen yetkililerin, oyuncuyla temas halinde olduğu kaydedildi. Ayrıca haberlerde, A Milli Takım Teknik Direktörümüz Şenol Güneş'in de oyuncuyu izlediği yazıldı.

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Şenol Güneş: Ercan'ı takip ediyoruz

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A Milli Takım Teknik Direktörümüz Şenol Güneş, basın mensuplarıyla yaptığı bir toplantıda, Ercan Kara'yı izlediklerini söylemişti. Güneş, "Enes Ünal ve Halil Dervişoğlu kıyasıya bir rekabete girecek. Güven Yalçın, Serdar Dursun var, Ercan Kara var. Onlara da bakıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

24 Maç; 12 gol, 7 asist

Bu sezon attığı gollerle Avrupa'nın devlerinin radarına giren Ercan Kara, Sturm Graz karşılaşmasını da boş geçmedi. Mücadeleye ilk 11'de başlayan 25 yaşındaki golcü oyuncu, 7. dakikada attığı şık golle takımını 1-0 öne geçirdi. Ayrıca Ercan Kara, bu sezon oynadığı 24 maçta takımına, 12 gol ve 7 asistlik katkı sağladı.

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