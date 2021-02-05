Spor 12 Dev Adamın aday kadrosu açıklandı
MİLLİ TAKIM

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın aday kadrosunda hangi oyuncular var?

12 Dev Adam'ın aday kadrosu açıklandı

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda İsveç ve Hırvatistan ile yapacağı maçların aday kadrosu belli oldu.

Haber Merkezi AA
Yıldız basketbolcu Larkin de aday kadroya çağrılan isimler arasında yer aldı.
Yıldız basketbolcu Larkin de aday kadroya çağrılan isimler arasında yer aldı.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamada göre, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle İstanbul'da fanus düzeninde gerçekleştirilecek organizasyonda ay-yıldızlı takım, 20 Şubat Cumartesi günü saat 17.00'de İsveç, 22 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'de de Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek.

İlk üç sırada yer alacak takımların Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazanacağı grupta 4'te 4 yapan Hırvatistan lider durumda bulunuyor. İki galibiyeti olan Hollanda ikinci sırada yer alırken, birer maç kazanan İsveç ile Türkiye ise üç ve dördüncü sırada yer alıyor.

Başantrenör Orhun Ene yönetimindeki milli takımın aday kadrosuna şu oyuncular davet edildi:

  • Ege Arar (Aliağa Petkim), Sertaç Şanlı, Buğrahan Tuncer, Shane Larkin (Anadolu Efes), Şehmus Hazer, Alperen Şengün, Furkan Haltalı, Sadık Emir Kabaca (Beşiktaş Icrypex), Berk Demir, Doğuş Özdemiroğlu (Darüşşafaka Tekfen), Melih Mahmutoğlu (Fenerbahçe Beko), Göksenin Köksal, Yiğit Arslan (Galatasaray), Metecan Birsen (Pınar Karşıyaka), Berkan Durmaz, Berk İbrahim Uğurlu (TOFAŞ), Samet Geyik (Türk Telekom)

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