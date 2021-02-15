Spor Genç oyuncu Erkan Eyibil Türkiyeyi seçtim, Türkiye benim ülkem
MİLLİ TAKIM

Genç oyuncu Erkan Eyibil: Türkiye'yi seçtim, Türkiye benim ülkem

2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri I Grubu'nda mücadele edecek Ümit Milli Futbol Takımı oyuncusu Erkan Eyibil, milli takım tercihini ana vatan Türkiye'den yana kullandığı için mutlu olduğunu söyledi.

Haber Merkezi AA
Erkan Eyibil basın mensuplarının sorularını cevapladı.
Erkan Eyibil basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde hazırlıklarını sürdüren Ümit Milli Takım'ın genç oyuncusu Erkan Eyibil, antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Grupta yer alan rakipler arasında en iyi takımın Belçika olduğunu söyleyen 19 yaşındaki futbolcu, "Denk bir gruptayız. Şansımız var. Geçmemiz gereken bir grup. Danimarka ve Belçika var. Belçika çok iyi top oynuyor. Onlara karşı dikkatli olmalıyız. Her maç dikkatli olmalıyız. Belçika, Danimarka'dan daha iyi. Gruptaki en iyi takım Belçika" diye konuştu.

Gelecek yıl Eintracht Frankfurt'ta forma giyecek Bursasporlu Ali Akman'ın transferini değerlendiren Erkan, "Almanya sert ülke, zor olacak. Ali Akman'ı burada gördüm, iyi oyuncu. İnşallah en iyisi ve hayırlısı olur" ifadelerini kullandı.

Bursasporlu Ali Akman Eintracht Frankfurt'a transfer oldu
SPOR
Bursasporlu Ali Akman Eintracht Frankfurt'a transfer oldu

"İnşallah hayırlısıyla A Milli Takım'a çıkarım''

Hollanda ekibi Go Ahead Eagles'ta kiralık oynayan Almanya doğumlu futbolcu milli takım tercihi için, "Annem ve babam Türkiye'de doğdu. Evde hep Türkçe konuştuk. Her zaman Türkiye'yi istiyordum. Türkiye'yi seçtim, Türkiye benim ülkem. İnşallah hayırlısıyla A Milli Takım'a çıkarım" dedi.

Ümit Milli Futbol Takımı'nın hazırlıklarını da değerlendiren Erkan Eyibil, "Yeni bir jenerasyonumuz var. Herkesin birbirini tanıması için burada buluştuk. Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyoruz. Gelecek ay bir kamp daha var" değerlendirmesinde bulundu.

10 numara pozisyonunda forma giyen Erkan, her iki kanatta da görev yapabiliyor.

Tolunay Kafkas: Genç oyuncular, Türkiye’de gelişeceğine inanmıyor
SPOR
Tolunay Kafkas: Genç oyuncular, Türkiye’de gelişeceğine inanmıyor
Abone Ol Google News
Şiddetli fırtına uyarısı

Şiddetli fırtına uyarısı

Saatte 80 kilometre hıza ulaşacak.
Ghezzaldan muhteşem gol

Ghezzal'dan muhteşem gol

Beşiktaş deplasmanda Gençlerbirliği'ne konuk oluyor.
İçişleri Bakanlığı açıkladı: HDP il ve ilçe başkanlarının da bulunduğu 718 kişi gözaltına alındı

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti kongrelerinde önemli mesajlar.

Son tarih 16 Şubat

Son tarih 16 Şubat

​Mesaj ile bezdiren firmaları şikayet edin.
Telefon<br>fiyatları düşebilir

Telefon
fiyatları düşebilir

​Teknoloji devleri Türkiye için sıraya girdi.

​Bakanlık yasakladı ancak satışı devam ediyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.