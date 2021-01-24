Yıldıray Baştürk'ten Burak Yılmaz'ın Mesut Özil yorumuna destek A Milli Takım'ın eski yıldızlarından Yıldıray Baştürk, Burak Yılmaz'ın Mesut Özil'le ilgili yaptığı açıklamayı değerlendirdi. Baştürk, "Burak Yılmaz haklı. Mesut şimdi Almanya değil de Türkiye Milli Takımı'nı seçseydi bu ilgiyi görür müydü?" dedi.

Haber Merkezi 24 Ocak 2021, 11:15 Son Güncelleme: 24 Ocak 2021, 11:23 Diğer