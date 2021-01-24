Yıldıray Baştürk'ten Burak Yılmaz'ın Mesut Özil yorumuna destek

Lille forması giyen milli futbolcu Burak Yılmaz'ın, Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil'le ilgili yaptığı gönderme içeren yoruma Yıldıray Baştürk'ten destek geldi.
TV100'e konuşan A Milli Takım'ın eski yıldızı Baştürk, Mesut Özil'in transferine ilişkin şu ifadeleri kullandı;
"İki sene sonra gelir diye düşünmüştüm"
- "Türkiye için büyük bir transfer. Mesut'un 31-32 yaşında değil, belki 2 sene sonra Türkiye'ye gelir diye düşündüm. Tabii Arsenal'de kadro dışı kalınca tercih etti. Bir ABD vardı gidebileceği. Türkiye'de bulunduğu ortamlarda Fenerbahçe ile bağlantı oluştu. Fenerbahçe'yi tercih etti."
"Almanya'da genç çocuklara baskı yapılıyor"
- "Bir Türk'ün Alman Milli Takımı'nda oynayabileceğini o dönemde kimse düşünemiyordu. Ben çok erken Türkiye Milli Takımı'na seçildim. Tüm yaş gruplarında oynadım. Sadece Türkiye vardı bizim düşüncelerimizde. Kulüpler genç çocuklarımıza baskı yapıp, Almanya Milli Takımı'na kazandırmak istiyor. Önünü açılmasını istiyorsan Alman Milli Takımı'nı seçmelisin diyordu."
"Burak'ın kötü niyeti yok"
- "Bir yönüyle Burak Yılmaz haklı. Mesut şimdi Almanya değil de Türkiye Milli Takımı'nı seçseydi bu ilgiyi görür müydü? O tartışma konusu. Orada yanlış ifade var. Şöyle ki; Türk Milli Takımı'nda oynamış gurbetçilerimiz de var. Nuri Şahin var mesela. Onunla ilgili, Türkiye'de oynayan gurbetçilerimize basında yer verilmediğini gördük. Burak'ın kötü niyeti yok. Karakteri ve futbolcuyla ilgili kötü bir şey demedi."
"Fenerbahçe için çok önemli bir transfer"
- "Fenerbahçe açısından çok önemli bir transfer. Hem taraftar, hem Türk insanına ne kadar büyük transfer yaptıklarının belgesini söylemek istiyor Fenerbahçe Kulübü. Büyük bir transfer. Fenerbahçe ve Mesut Özil'e hayırlı olsun. İnşallah başarılı olur."