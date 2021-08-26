İstanbul'da 'dev' kura: Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oluyor

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2021-2022 sezonu grup kuralarının çekimi bugün İstanbul’da yapılacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda gruplar, İstanbul’daki Haliç Kongre Merkezi’nde saat 19.00’da çekilecek kuranın ardından belirlenecek. Geçen sezonun Süper Lig şampiyonu unvanıyla turnuvaya doğrudan katılma hakkı elde eden Beşiktaş, kura çekimindeki tek Türk temsilcisi olacak. Şampiyonlar Ligi gruplarında 32 takım mücadele edecek. Ayrıca kura sırasında erkek ve kadın futbolunda 2020-2021 sezonunun en iyileri de ödüllendirilecek. Yılın futbolcusu ve teknik direktörü ile mevkilerine göre yılın en iyi futbolcularına verilecek ödüller sahiplerini bulacak.

İlk maçlar 14-15 Eylül'de

“Devler Ligi”nde grup maçları, 14-15 Eylül’de başlayıp 7-8 Aralık’ta sona erecek. Gruplarında ilk iki sırayı alacak takımlar tur atlayacak. Grup üçüncüleri ise yollarına UEFA Avrupa Ligi’nde devam edecek. Geçen sezon İngiltere ekibi Chelsea’nin mutlu sona ulaştığı UEFA Şampiyonlar Ligi’nin finali, 28 Mayıs’ta Rusya’nın Saint Petersburg şehrindeki Krestovsky Stadı’nda oynanacak.

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Kuraya katılacak takımlar ve torbaları

1. torba

Chelsea, Villarreal, Atletico Madrid, Manchester City, Bayern Münih, Inter, Lille, Sporting Lizbon

2. torba

Real Madrid, Barcelona, Juventus, Manchester United, PSG, Liverpool, Sevilla, Borussia Dortmund.

3. torba

Shakhtar, Porto, Ajax, RB Leipzig, Salzburg, Benfica, Atalanta, Zenit.

4. torba

BEŞİKTAŞ, Dinamo Kiev, Sheriff Tiraspol, Club Brugge, Young Boys, Milan, Malmö, Wolfsburg.