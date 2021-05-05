İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finaline kaç seyirci alınacak?

UEFA, Şampiyonlar Ligi finali ile ilgili açıklama yayınladı. Buna göre İstanbul'da oynanacak olan finale 25 bin seyirci alınacak.

Açıklamanın detaylarında UEFA'nın Manchester City ve rakibi olacak takıma toplamda 8000 bilet verileceği belirtildi.

2021 UEFA Şampiyonlar Ligi finali, 29 Mayıs tarihinde Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

İlk finalist Manchester City olmuştu

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında deplasmanda 2-1 kazanan Manchester City, sahasında oynadığı rövanş maçında Paris Saint-Germain'i 2-0 yenerek finale yükselen ilk takım oldu. Manchester City'nin finaldeki rakibi, Real Madrid-Chelsea eşleşmesinin galibi olacak.