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Manchester City PSG'ye iki maçta da şans vermedi: İngilizler İstanbul'a geliyor

Manchester City, 2-1 galip geldiği maçın rövanşında PSG'yi bu kez 2-0 mağlup etti ve Şampiyonlar Ligi'nde finale yükseldi. İngiliz ekibinin gollerini Cezayirli yıldız Riyad Mahrez attı. Manchester City, 29 Mayıs günü İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak olan Şampiyonlar Ligi finalindeki ilk takım oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Manchester City PSGye iki maçta da şans vermedi: İngilizler İstanbula geliyor
Manchester Cityli futbolcuların gol sevinci.

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş karşılaşmasında Manchester City sahasında Paris Saint Germain'i 2-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş karşılaşmasında Manchester City sahasında Paris Saint Germain'i konuk etti. Deplasmanda oynanan karşılaşmayı 2-1 kazanmayı başaran İngiliz ekibi, sahasında da rakibini 2-0 mağlup ederek finale yükseldi. Karşılaşmaya hızlı başlayan City, 11'inci dakikada Mahrez'in attığı golle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi. 63'üncü dakikada bir kez daha sahneye çıkan Mahrez, attığı golle farkı 2'ye çıkardı ve maçın sonucunu belirledi: 2-0. PSG'de 69'uncu dakikada Angel Di Maria, Fernandinho'ya yaptığı hareket sonrasında kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Real Madrid mi, Chelsa mi?

  • Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City'nin finaldeki rakibi ise bu gece oynanacak maçta belli olacak. 1-1 biten ilk maçın rövanşında Chelsea sahasında Real Madrid'i konuk edecek. Turu geçen taraf 29 Mayıs'ta Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak final maçında Manchester City'nin rakibi olacak.

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