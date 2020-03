İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gabriele Gravina EURO 2020'nin ertelenmesinden yana

Gravina, Corriere dello Sport gazetesine verdiği demeçte, 12 Haziran'da Türkiye-İtalya maçıyla başlaması planlanan EURO 2020'nin geleceğine salı günü UEFA’da diğer federasyonlarla yapılacak toplantıda karar verileceğini belirtti. Hiç kimsenin, bu sorunun sadece İtalya’nın sorunu olduğunu söyleyemeyeceğini dile getiren Gravina, "Bizim ülkemiz, Avrupa’nın geri kalanından 2 hafta ileride. Hepimiz sağlığı ilk plana koymalı ve sağduyuya hakim olmalıyız. Sağduyu, haziran için programlanan böylesine büyük Avrupa çapındaki etkinliği yapmayı savunmanın stratejik bir hata olacağını söylüyor." ifadelerini kullandı.

Ronaldo'dan koronavirüse yakalanan takım arkadaşına destek mesajı Sosyal medya hesaplarından açıklama yapan yıldız oyuncu Ronaldo, mesajına "Bugün bir futbolcu olarak değil, bir evlat, bir baba ve bütün dünyayı etkileyen gelişmelerden endişelenen bir insan olarak konuşuyorum" şeklinde başladı.Dünyanın zor bir zamandan geçtiğini belirten Ronaldo, "İnsan hayatı her şeyden önemlidir. Takım arkadaşım Daniele Rugani gibi virüsle savaşan herkesin yanındayım" ifadelerini kullandı.Ronaldo: "Bugün bir futbolcu olarak değil, bir evlat, bir baba ve bütün dünyayı etkileyen gelişmelerden endişelenen bir insan olarak konuşuyorum. İnsan hayatı her şeyden önemlidir. Takım arkadaşım Daniele Rugani gibi virüsle savaşan herkesin yanındayım" pic.twitter.com/QfFWiQw1Z9— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 14 Mart 2020 For information: https://t.co/rbDpMTcs6s pic.twitter.com/jWzDZX0GJK— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) 13 Mart 2020

Avrupa'da pek çok ligin, Kovid-19 nedeniyle durmasının Avrupa Şampiyonası’nı etkileyeceğini kaydeden Gravina, EURO 2020’nin ertelenmesine yönelik kararın çıkacağına güvendiğini, karar veremedikleri her anın kendilerinde bumerang etkisi yapacağını ifade etti. Başkan Gravina, çoğu futbolcu ve teknik adamın sözleşmesinin 30 Haziran'da biteceğine dikkati çekerek, ligleri bu zamana kadar tamamlamaları gerektiğini, 13 haftası kalan Birinci Futbol Ligi (Serie A) için 45 ila 60 günlük bir süre gerektiğini aktardı.

Ligin 3 Nisan’da başlayacağına inanıp inanmadığı sorulan Federasyon Başkanı, "Nisan ayının halen acı çekilen bir ay olacağına inanmakla birlikte bazı faaliyetlerin kısmen yeniden başlayacağına inanıyorum." yorumunu yaptı.

İtalyan kulübü açıkladı: 2 futbolcu daha koronavirüse yakalandı Koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerin başında gelen İtalya'da futbolda da vaka sayısı günden güne artmaya devam ediyor. Son olarak Serie A ekiplerinden Fiorentina, takımda koronavirüse yakalanan isimleri açıkladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan İtalyan temsilcisi futbolculardan German Pezzela ve Patrick Cutrone ile kulübün fizyoterapisti Stefano Dainelli'nin koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. 3 kişinin de evlerinde kontrol altına alındığı bildirildi.Fiorentina'da futbolcular Patrick Cutrone ve German Pezzella'nın da koronavirüse yakalandığı bildirildi pic.twitter.com/WudAqni8oq— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 14 Mart 2020 "Virüsün beni durduracak bir şey olmadığına eminim"Fiorentina daha öncede futbolculardan Dusan Vlahovic'in koronavirüse yakalandığını açıklamıştı.Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Dusan Vlahovic, "Her şeyin yolunda olduğunu, kendimi iyi hissettiğimi ve endişelenmenize gerek olmadığını söylemek istiyorum. Virüsün beni durduracak bir şey olmadığına eminim. Ona da bir gol atacağım" dedi.Vlahovic: "Her şeyin yolunda olduğunu, kendimi iyi hissettiğimi ve endişelenmenize gerek olmadığını söylemek istiyorum. Bu virüsün beni durduracak bir şey olmadığına eminim" pic.twitter.com/WYJ3Z1TIwk— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 14 Mart 2020

Gravina, liglerin tamamlanmasının önemine dikkati çekerek, play-off ya da play-out gibi formüllerin de gündeme gelebileceğini kaydetti. Gabriele Gravina, dün de bir radyo programına katılarak, haziran ayında başlaması öngörülen Avrupa Şampiyonası’nın mevcut koşullarda ertelenmesinin daha doğru olacağını ifade etmişti.

Cesare Prandelli: “Çok kötüyüm. Koronavirüs sebebiyle arkadaşlarımı kaybettim” pic.twitter.com/SZQKiyf4eu — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) March 14, 2020