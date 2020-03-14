SERİE A

Ronaldo'dan koronavirüse yakalanan takım arkadaşına destek mesajı

İtalya'nın Juventus takımında forma giyen Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşan takım arkadaşı Daniele Rugani'ye destek verdi.

Haber Merkezi AA
Portekiz'de bulunan Ronaldo, kendisini kişisel karantinaya aldı.

Portekiz'de bulunan Ronaldo, kendisini kişisel karantinaya aldı.

Sosyal medya hesaplarından açıklama yapan yıldız oyuncu Ronaldo, mesajına "Bugün bir futbolcu olarak değil, bir evlat, bir baba ve bütün dünyayı etkileyen gelişmelerden endişelenen bir insan olarak konuşuyorum" şeklinde başladı.

Dünyanın zor bir zamandan geçtiğini belirten Ronaldo, "İnsan hayatı her şeyden önemlidir. Takım arkadaşım Daniele Rugani gibi virüsle savaşan herkesin yanındayım" ifadelerini kullandı.

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