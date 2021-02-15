Spor Lukaku coştu, Inter liderliği kaptı
SERİE A

Serie A: Inter Lazio maç özeti ve gollerini izle

Lukaku coştu, Inter liderliği kaptı

İtalya Birinci Futbol Ligi’nin (Serie A) 22. haftasında Inter, konuk ettiği Lazio'yu 3-1 yendi. Karşılaşmayı 2 gol 1 asistle tamamlayan Romelu Lukaku maçın yıldızı oldu. Inter-Lazio maç özeti ve gollerini haberimizden izleyebilirsiniz.

Haber Merkezi AA
Lukaku'nun gol sevinci
Lukaku'nun gol sevinci

Milano'daki Giuseppe Meazza Stadı’nda oynanan müsabakada, şampiyonluk mücadelesi veren Inter ile ligin iddialı ekiplerinden Lazio karşılaştı.

Maçın 20. dakikasında Laziolu Wesley Hoedt’in rakibi Lautaro Martinez’e ceza sahası içinde yaptığı hareket nedeniyle hakem Michael Fabbri, penaltı noktasını gösterdi.

Inter'in Belçikalı golcüsü Romelu Lukaku, 22. dakikada kullandığı penaltı atışını gole çevirerek, ev sahibi takımı 1-0 öne geçirdi.

İlk yarının son anlarında Lukaku, 45. dakikada bir gol daha atarak farkı 2’ye çıkardı.

Bu gol, Lukaku'nun kariyerindeki 300. golü oldu.

Inter, devreye 2-0 üstün girdi.

İkinci yarıda, konuk başkent takımı, 61. dakikada Gonzalo Escalante ile farkı 1'e indirdi, 2-1. Ancak ev sahibi ekipten bu gole yanıt gecikmedi ve Lautaro Martinez 64. dakikada skoru 3-1 yapan golü attı.

  • Mücadele başka gol olmayınca Inter, sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı ve 3 puanın sahibi oldu. Bu sonuçla Inter, puanını 50’ye yükseltti ve ezeli rakibi Milan'ın da haftayı puansız kapatmasıyla ligde liderlik koltuğunu ele geçirdi. Zirveye yaklaşmaya çalışan Lazio ise 40 puanla 7. sırada kalırken, bu sezon 6. yenilgisini aldı. Başkent takımının, 7 maçlık yenilmezlik serisi de bu maçla son buldu.

Inter-Lazio maç özeti;



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