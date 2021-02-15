Lukaku coştu, Inter liderliği kaptı

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PKK'nın şehit ettiği 1 vatandaşın daha kimliği tespit edildi

Kuzey Irak'ta yer alan Gara bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen 13 vatandaştan 1'inin daha kimliği belirlendi. Şehidin Uzman Çavuş Ümit Gıcır olduğu açıklandı. Böylece şehitlerden 12'sinin kimliği tespit edilmiş oldu.