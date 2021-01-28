Spor Vedat Muriqi siftah yaptı ama Lazio elendi
SERİE A

Vedat Muriqi'nin Lazio'da attığı ilk golü izle

Vedat Muriqi siftah yaptı ama Lazio elendi

Fenerbahçe'den Lazio'ya 17,5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan Vedat Muriqi, İtalya kariyerindeki ilk golünü Atalanta ağlarına kaydetti. Vedat Muriqi'nin kupa maçında attığı golü haberimizden izleyebilirsiniz.

Haber Merkezi AA
Maça 11'de başlayan Vedat Muriqi, 90 dakika sahada kaldı.
Maça 11'de başlayan Vedat Muriqi, 90 dakika sahada kaldı.

İtalya Kupası çeyrek finalinde Lazio'yu 3-2 yenen Atalanta, yarı finale yükseldi.

Karşılaşmanın 7. dakikasında Berat Djimsiti'nin golüyle geriye düşen Lazio, 10 dakika sonra eski Fenerbahçeli futbolcu Vedat Muriqi'nin golüyle eşitliği sağladı.

34. dakikada Laziolu Francesco Acerbi'nin attığı gole ev sahibi takım üç dakika sonra Ruslan Malinovsky ile yanıt verdi ve ilk yarı 2-2 berabere sonra erdi.

57. dakikada Aleksey Miranchuk'un golüyle bir kez daha öne geçen Atalanta, geride kalan bölümde skoru korudu ve son dört takım arasına kaldı.

Atalanta'da forma giyen Jose Luis Palomino 53. dakikada kırmızı kart görürken, 67. dakikada Duvan Zapata penaltı atışından yararlanamadı.

Atalanta, yarı finalde Napoli-Spezia maçının galibiyle karşılaşacak.

İşte Vedat Muriqi'nin Lazio formasıyla attığı ilk gol;

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