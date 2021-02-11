Spor Zlatan Ibrahimovice yeni teklif
SERİE A

Zlatan Ibrahimovic'e yeni teklif

Milan Kulübü'nün ilerleyen yaşına rağmen genç futbolculara taş çıkartan yıldız futbolcu Zlatan Ibrahimovic'e 2 yıllık yeni sözleşme önereceği bildirildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ibrahimovic dünyanın en iyi golcüleri arasında gösteriliyor.
Ibrahimovic dünyanın en iyi golcüleri arasında gösteriliyor.

Serie A lideri Milan, iç transfer çalışmalarına hız verdi. İtalyan ekibi, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Zlatan Ibrahimovic ile masaya oturacak. İngiliz basınına göre, 39 yaşındaki futbolcuya 2 yıllık yeni kontrat önerilecek.

Geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunan Milan Teknik Direktörü Stefano Pioli de 39 yaşındaki futbolcunun her zaman üst düzey bir oyun ortaya koyduğunu belirterek, "Sürekli gol atıyor ve bu takımda olmaktan dolayı çok mutlu’" demişti.

Kariyerinin 500. golünü attı


İlerleyen yaşına rağmen genç futbolculara taş çıkartan Boşnak asıllı İsveçli yıldız, Milan’da gösterdiği performansla tüm futbolseverlerin takdirini kazanmaya devam ediyor.

Son olarak ligde Crotone’ye karşı kazanılan 4-0’lık maçta iki kez fileleri sarsan Ibrahimovic, kulüpler bazında kariyerindeki 500. golünü atmıştı. Bu sezon Milan’da 17 maça çıkan tecrübeli futbolcu, 16 gol ve 2 asitle oynadı.

Zlatan Ibrahimovic'ten inanılması güç bir gol daha!
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Zlatan Ibrahimovic'ten inanılması güç bir gol daha!
İsveçli futbolcu Zlatan Ibrahimovic kariyerindeki unutulmaz gollere bir yenisini daha ekledi. Toronto'nun LA Galaxy'yi 5-3 yendiği maçta Ibrahimovic attığı muazzam gol maça damga vurdu. Karşılaşmanın 43. dakikasında ceza sahasına yapılan ortada sağ ayak dışıyla şık bir vuruş yapan İsveçli yıldız kariyerinin 500. golünü attı.


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