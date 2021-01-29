Spor İtalya Kupasında Napoli Eljif Elmasın da gol attığı maçta yarı finale yükseldi (ÖZET)
SERİE A

İtalya Kupası'nda Napoli-Spezia maç özeti ve Eljif Elmas'ın attığı golü izle

İtalya Kupası'nda Napoli Eljif Elmas'ın da gol attığı maçta yarı finale yükseldi (ÖZET)

İtalya Kupası çeyrek finalinde Napoli, Eljif Elmas'ın da gol attığı maçta Spezia’yı 4-2 yenerek yarı finale yükseldi. Napoli'nin yarı finaldeki rakibi Atalanta olacak. Napoli-Spezia maçının özetini haberimizden izleyebilirsiniz.

Haber Merkezi AA
Eljif Elmas 2019 yılında Fenerbahçe'den Napoli'ye 16.10 milyon euro karşılığında transfer olmuştu.
Eljif Elmas 2019 yılında Fenerbahçe'den Napoli'ye 16.10 milyon euro karşılığında transfer olmuştu.

Napoli'deki Diego Armando Maradona Stadı’nda oynanan müsabakaya ev sahibi ekip hızlı başladı ve 5. dakikada Kalidou Koulibaly ile 1-0 öne geçti.

Napoli, 20. dakikada Hirving Lozano ile farkı 2'ye çıkartan golü buldu: 2-0.

Mücadelenin 30. dakikasında ev sahibi ekipten Matteo Politano, skoru 3-0 yapan golü attı.

Eljif Elmas skoru 4-0 yaptı

Napoli, Eljif Elmas ile 40. dakikada farkı 4'e çıkarttı: 4-0. İlk yarı, ev sahibi takımın üstünlüğüyle sona erdi. Mücadelenin ikinci yarısında konuk Spezia, 70. dakikada Emmanuel Gyasi ile farkı 3'e indirdi: 4-1.

Bu golden iki dakika sonra Gennaro Acampora ile bir gol daha bulan Spezia, skoru 4-2'ye getirdi. Bu gol maçın skorunu tayin eden gol oldu.

Yarı final eşleşmeleri belli oldu

Bu karşılaşmayla İtalya Kupası'nda yarı final eşleşmeleri de belli oldu. Çift maçlı eleme sistemine göre oynanacak yarı finalde, Napoli-Atalanta ve Inter-Juventus karşılaşmaları yapılacak.

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Napoli-Spezia maç özeti

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