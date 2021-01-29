İtalya Kupası'nda Napoli Eljif Elmas'ın da gol attığı maçta yarı finale yükseldi (ÖZET)

Napoli'deki Diego Armando Maradona Stadı’nda oynanan müsabakaya ev sahibi ekip hızlı başladı ve 5. dakikada Kalidou Koulibaly ile 1-0 öne geçti.

Napoli, 20. dakikada Hirving Lozano ile farkı 2'ye çıkartan golü buldu: 2-0.

Mücadelenin 30. dakikasında ev sahibi ekipten Matteo Politano, skoru 3-0 yapan golü attı.

Eljif Elmas skoru 4-0 yaptı

Napoli, Eljif Elmas ile 40. dakikada farkı 4'e çıkarttı: 4-0. İlk yarı, ev sahibi takımın üstünlüğüyle sona erdi. Mücadelenin ikinci yarısında konuk Spezia, 70. dakikada Emmanuel Gyasi ile farkı 3'e indirdi: 4-1.

Bu golden iki dakika sonra Gennaro Acampora ile bir gol daha bulan Spezia, skoru 4-2'ye getirdi. Bu gol maçın skorunu tayin eden gol oldu.

REKLAM

Yarı final eşleşmeleri belli oldu

Bu karşılaşmayla İtalya Kupası'nda yarı final eşleşmeleri de belli oldu. Çift maçlı eleme sistemine göre oynanacak yarı finalde, Napoli-Atalanta ve Inter-Juventus karşılaşmaları yapılacak.

SPOR Inter kupada Milan'ı eledi, Lukaku-Ibrahimovic tartışması geceye damga vurdu (ÖZET)

Napoli-Spezia maç özeti