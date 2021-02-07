Ronaldo atıyor, Juventus zirveye yaklaşıyor

Torino'daki Allianz Stadı'nda oynanan müsabakada zirveye oynayan iki takım Juventus ile Roma kozlarını paylaştı.
Ev sahibi Juventus, 13. dakikada Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo ile 1-0 öne geçerken, ilk yarı siyah-beyazlı takımın üstünlüğüyle sona erdi.
Maçın 69. dakikasında Romalı Roger Ibanez'in kendi kalesine attığı golle Juventus, farkı 2'ye çıkardı. Kalan dakikalarda Roma gol için yüklense de Juventus, başkent takımını 2-0 mağlup etti ve 3 puanın sahibi oldu.
Juventus'ta maça yedek kulübesinde başlayan milli futbolcu Merih Demiral, 86. dakikada Alex Sandro'nun yerine oyuna dahil oldu.
- Bu galibiyetle Juventus, puanını 42'ye çıkarttı ve Roma'yı geçerek 3. sıraya yükseldi. Siyah-beyazlı takım, ligde üst üste 3. galibiyetini aldı. Konuk Roma ise bu sezonki 5. yenilgisini Juventus karşısında alırken, 40 puanla 4. sıraya geriledi.
Juventus-Roma maç özeti;