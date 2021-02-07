Spor Ronaldo atıyor, Juventus zirveye yaklaşıyor
SERİE A

Serie A: Juventus Roma maç özeti ve gollerini izle

Ronaldo atıyor, Juventus zirveye yaklaşıyor

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 21. haftasında Juventus, konuk ettiği Roma'yı 2-0 yendi. Milli futbolcumuz Merih Demiral, mücadelenin son anlarında oyuna dahil oldu. Juventus-Roma maç özeti ve gollerini haberimizden izleyebilirsiniz.

Haber Merkezi AA
Ronaldo'nun gol sevinci
Ronaldo'nun gol sevinci

Torino'daki Allianz Stadı'nda oynanan müsabakada zirveye oynayan iki takım Juventus ile Roma kozlarını paylaştı.

Ev sahibi Juventus, 13. dakikada Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo ile 1-0 öne geçerken, ilk yarı siyah-beyazlı takımın üstünlüğüyle sona erdi.

Maçın 69. dakikasında Romalı Roger Ibanez'in kendi kalesine attığı golle Juventus, farkı 2'ye çıkardı. Kalan dakikalarda Roma gol için yüklense de Juventus, başkent takımını 2-0 mağlup etti ve 3 puanın sahibi oldu.

Juventus'ta maça yedek kulübesinde başlayan milli futbolcu Merih Demiral, 86. dakikada Alex Sandro'nun yerine oyuna dahil oldu.


  • Bu galibiyetle Juventus, puanını 42'ye çıkarttı ve Roma'yı geçerek 3. sıraya yükseldi. Siyah-beyazlı takım, ligde üst üste 3. galibiyetini aldı. Konuk Roma ise bu sezonki 5. yenilgisini Juventus karşısında alırken, 40 puanla 4. sıraya geriledi.

Juventus-Roma maç özeti;

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