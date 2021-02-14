Spor Merih oynamadı, Napoli Juventusu devirdi
SERİE A

Serie A: Napoli Juventus maç özetini izle

Merih oynamadı, Napoli Juventus'u devirdi

İtalya Birinci Futbol Ligi’nin (Serie A) 22. haftasında Napoli, konuk ettiği Juventus'u 1-0 yendi. Kadroda bulunan milli futbolcu Merih Demiral, bu maçta görev almadı. Napoli-Juventus maç özetini haberimizden izleyebilirsiniz.

Haber Merkezi AA
Ronaldo karşılaşmada yakaladığı önemli fırsatlardan yararlanamadı.
Ronaldo karşılaşmada yakaladığı önemli fırsatlardan yararlanamadı.

Napoli'deki Diego Armando Maradona Stadı'nda oynanan müsabakada, zirveye oynayan iki takım kozlarını paylaştı.

Konuk Juventus baskılı başlasa da Napoli oyunda daha sonra dengeyi yakaladı. 30. dakikada ceza sahası içinde Juventuslu stoper Giorgio Chiellini'nin Napolili Amir Rrahmani'ye yaptığı harekete maçın hakemi Daniele Doveri, VAR yardımıyla penaltı kararı verdi.

Napoli’de Lorenzo Insigne, 31. dakikada penaltı atışını gole çevirerek, ev sahibini 1-0 öne geçirdi. Bu gol, aynı zamanda Insigne'nin Napoli formasıyla attığı 100. gol oldu.

İlk yarı, bu skorla sona erdi.

Maçın ikinci yarısında Juventus, beraberlik golü için yüklense de aradığı golü bulamadı ve Napoli, sahadan 1-0’lık galibiyetle ayrıldı.

Juventus kadrosunda bulunan milli futbolcu Merih Demiral, bu maçta görev almadı.

Napoli-Juventus maç özeti;

  • Juventus'u tek golle geçen Napoli, puanını 40'a yükselterek, puan tablosunda 4. basamağa çıktı ve rakibiyle puan farkını 2'ye düşürdü. Haftayı yenilgiyle kapayan Juventus, bu sezonki 3. mağlubiyetini Napoli karşısında yaşadı ve şampiyonluk yolunda yara aldı. Siyah-beyazlılar, 42 puanla 3. sırada, lider Milan'ın 7 puan gerisinde bulunuyor.

Milan'a soğuk duş: Liderliği tehlikeye attı
SPOR
Milan'a soğuk duş: Liderliği tehlikeye attı


Abone Ol Google News
Sinopta ilginç görüntü

Sinop'ta ilginç görüntü

​Boynuzu tellere takılan afacan keçi gökyüzünde süzüldü.
Samsunda vahşet

Samsun'da vahşet

​İki çocuk annesi eşini boğazından bıçaklayarak öldürdü.
İlk kez geldi hayran kaldı: Türkiye ile iş birliğini ilerletmek istiyorum

Yoğun kar uyarısı

Yoğun kar uyarısı

​Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı.
Kar yağışı etkisini sürdürüyor

Kar yağışı etkisini sürdürüyor

​İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan yağış devam ediyor.
Kurtarılan 15<br>denizci İstanbul'da

Kurtarılan 15
denizci İstanbul'da

21 gün sonra özgürlüklerine kavuşan denizciler Türkiye'ye geldi.
PKK 13 sivili katletti

PKK 13 sivili katletti

Mağaradaki korkunç infazı Bakan Akar açıkladı
Yunan limanlarını paylaştılar

Yunan limanlarını paylaştılar

​Çin ile ABD'nin ardından şimdi de Ruslar.
Termal başkan

Termal başkan

​Aydın'ın Efeler ilçesi filmlere konu olacak siyasi mizaha sahne oldu.
Yanıldığını kabul etti

Yanıldığını kabul etti

​ABD Bankası JP Morgan, Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti.
Sistematik <br>yıldırma politikası

Sistematik
yıldırma politikası

​Müslümanları göndermek için 'delil' üretiyorlar.
Rakamları<br> bilerek sakladı

Rakamları
bilerek sakladı

​New York Valisi yaşlıları ölüme terk etti.
33 ilde görüldü

33 ilde görüldü

​Mutasyonlu virüs çok hızlı yayılıyor.
Japonya <br>7,3 ile sarsıldı

Japonya
7,3 ile sarsıldı

​950 bin hanede elektrikler kesildi.
Liderliği geri aldı

Liderliği geri aldı

​Karagümrük'ü mağlup eden Fenerbahçe maç fazlasıyla zirvede.
Aklandı

Aklandı

​Senato eski ABD Başkanı Trump'ı suçsuz buldu.
Vahşette son nokta!

Vahşette son nokta!

​Hamile karacanın derisini yüzerken yakalandılar.
Aşk olmadan müslümanlık eksik kalır
Hayat

Aşk olmadan müslümanlık eksik kalır

Neyzen Hakan Alvan ile tasavvuf musikimizden yola çıkarak aşkı konuştuk. Alvan’a göre namaz için nasıl abdest gerekiyorsa aşk için de önce heva ve hevesin olması şart. Müslümanlığın özünün aşk olduğunu ifade eden Alvan şöyle diyor: “Eşimizi yeterince sevmeden ona yeterince şefkat göstermeden, evladımızı yeterince sevmeden ona yeterince hizmet etmeden, işimizi yeterince yapmadan Müslüman olamayız ki zaten. Onlara sevgi, şefkat göstermediğimizde Müslümanlığımızın bir tarafı eksik kalmış olur.”
Ahmet Midhat müzikte de öncüydü
Hayat

Ahmet Midhat müzikte de öncüydü

Ahmet Midhat Efendi’nin musiki yazıları üzerine değerlendirme yapan Fazlı Arslan’a göre pek çok alanda olduğu gibi Ahmet Midhat musiki alanında da ön açıcıydı. Türk matbuat hayatının öncülerinden Ahmet Midhat Efendi musiki alanında da yazılar kaleme almıştır. Edebiyatımızın en üretken kalemi Ahmet Midhat’ın musiki üzerine yazılarını akademisyen Prof. Dr. Fazlı Arslan bir kitapta topladı. Arslan’a göre pek çok alanda olduğu gibi Ahmet Midhat musiki alanında da oldukça cesur eleştirel yazılara imza atmıştı.
Asım Gültekin dergi okulunda
Hayat

Asım Gültekin dergi okulunda

Edebiyat alanında gençlerin yetişmesine öncülük eden ve geçen yıl vefat eden Asım Gültekin anısına Esenler Belediyesi dergi okulu açtı. Asım Gültekin’in anısı Esenler Belediyesi’nin düzenlediği Asım Gültekin Dergicilik Okulu’nda yad ediliyor. 5 ay sürecek ve 14-21 yaş arası öğrencileri buluşturacak projede yeni Asım Gültekin’lerin yetiştirilmesi hedefleniyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.