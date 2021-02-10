Spor Juventus, İtalya Kupasında finale yükseldi Merih Demiral karşılaşmaya damga vurdu
SERİE A

Inter'i eleyen Juventus kupada finale yükseldi: Merih Demiral karşılaşmaya damga vurdu

Juventus, İtalya Kupası'nda finale yükseldi: Merih Demiral karşılaşmaya damga vurdu

Futbolda İtalya Kupası yarı final rövanş maçında, Inter ile 0-0 berabere kalan Juventus, ilk maçı kazanmış olması sebebiyle finale yükselen taraf oldu. Karşılaşma sonrasında milli oyuncumuz Merih Demiral'ın performansı İtalyan basınına damga vurdu. Yıldız oyuncu için 'sahanın en iyisi' yorumları yapıldı.

Haber Merkezi AA
Merih Demiral karşılaşmada 90 dakika süre aldı.
Merih Demiral karşılaşmada 90 dakika süre aldı.

Kupa yarı finalinde ilk maçı deplasmanda 2-1 kazanan Juventus, bu maçın rövanşında Inter’i Torino'daki Allianz Stadı’nda ağırladı. Mücadelenin ilk yarısında iki ekip de karşılıklı ataklar geliştirse de devreye golsüz eşitlikle gidildi.

İkinci yarıda, Juventus Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo ile Inter kalesinde tehlikeler yaratırken, Inter kalecisi Samir Handanovic gole izin vermedi.

Juventus tarihinde 20. kez final oynayacak

Rövanş karşılaşmasında 90 dakika 0-0 berabere tamamlanınca, ilk maçtaki skor avantajıyla Juventus, rakibi Inter’i eleyerek, İtalya Kupası'nda finale yükseldi. 13 kez ile bu kupayı en çok kazanan takım olan Juventus, tarihinde 20'inci kez İtalya Kupası finali oynayacak.

Rakip belli oluyor

Kupa finalinde Juventus'un rakibi ise bu akşam belli olacak. Yarı finalin diğer rövanş müsabakasında, Atalanta, Napoli'yi Gewiss Stadı'nda konuk edecek. İki takım arasında Napoli'deki ilk maç 0-0 berabere sonuçlanmıştı.

  • Merih Demiral karşılaşmaya damga vurdu
  • Juventus kadrosundaki milli futbolcu Merih Demiral, mücadeleye ilk 11'de başlarken 90 dakika mücadele etti. Karşılaşmaya başarılı müdahaleleriyle damga vuran yıldız oyuncu, İtalyan basınından tam not aldı. 'Sahanın en iyisi' olarak nitelendirilen yıldız oyuncu için İtalya'nın önde gelen gazetelerinden La Gazzetta dello Sport ve Corriere dello Sport, 7.5 puan verdi.

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