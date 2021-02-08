Spor Hakan Çalhanoğlunun asistleri farkı getirdi
SERİE A

Milan-Crotone maç özeti: Hakan Çalhanoğlu'nun asistlerini izle

Hakan Çalhanoğlu'nun asistleri farkı getirdi

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 21. haftasında Milan, konuk ettiği Crotone'yi 4-0 yendi. 62. dakikada oyuna giren milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, yaptığı 2 asistle farklı galibiyetin mimarlarından oldu. Milan-Crotone maç özeti ve gollerini haberimizden izleyebilirsiniz.

Haber Merkezi AA
Hakan Çalhanoğlu maçta 28 dakika süre aldı.
Hakan Çalhanoğlu maçta 28 dakika süre aldı.

Milano'daki San Siro Stadı’nda şampiyonluk mücadelesi veren Milan ile ligin son sırasındaki Crotone karşılaştı.

Ev sahibi takım, İsveçli yıldızı Zlatan Ibrahimovic’in 30. dakikada attığı golle maçın ilk yarısını 1-0 üstün tamamladı.

İkinci yarıda, Milan 64. dakikada yine Ibrahimovic ile farkı 2'ye çıkaran golü buldu.

69. dakikada kırmızı-siyahlı ev sahibi ekip, Hakan Çalhanoğlu'nun pasında Ante Rebic'in attığı golle skoru 3-0'a getirdi.

Bu golden 1 dakika sonra yine Hakan Çalhanoğlu'nun asistinde Rebic ile bir gol daha bulan Milan, farkı 4'e çıkardı.

  • Milan, rakibi Crotone'yi 4-0 gibi farklı skorla yenerek, puanını 49’a yükseltti ve maç fazlasıyla Inter’e kaptırdığı liderlik koltuğunu da geri almış oldu. Milan ile en yakın takipçisi Inter arasında 2 puan fark bulunuyor. 12 puanla ligin son sırasına demir atmış durumda olan Crotone ise bu sezonki 15. yenilgisini Milan karşısında aldı.

Çalhanoğlu'ndan 28 dakikada iki asist

Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, 62. dakikada Rafael Leao’nun yerine dahil olduğu oyunda verdiği 2 kritik gol pasıyla Milan'ın farklı galibiyetinin mimarlarından oldu.

Ibrahimovic'ten 500. gol

Bu arada, Milan'ın 39 yaşındaki santraforu Ibrahimovic, attığı gollerle formasını giydiği kulüplerde toplamda 500. golünü kaydetmiş oldu.

Milan-Crotone maç özeti;



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