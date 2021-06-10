İtalyan gazetecilerden Türkiye yorumu: "Gerçek rakibimiz"

İtalyan gazeteciler, Floransa'daki Coverciano Tesisleri'nde EURO 2020'yi ve Türkiye-İtalya maçını değerlendirdi.

Corriere della Sera’nın "Gök mavilileri" takip eden muhabiri Alessandro Bocci, İtalya'nın çok iyi bir dönem geçirdiğine işaret ederek, "27 maçtır kaybetmiyor, son 8 maçta da gol yemedi, son 12 maçta ise sadece 1 gol yedi. Ancak Avrupa Şampiyonası başka bir hikaye ve Türkiye güçlü bir takım. Bana göre Türkiye, İtalya'nın bu gruptaki gerçek rakibi" dedi.

Bocci, Türkiye'nin de iyi durumda olduğunu belirterek, "Türkiye, mart ayından sonraki süreçte iyi sonuçlar aldı ve güçlü oyuncuları var. Ben, (Hakan) Çalhanoğlu'nu çok beğeniyorum. Demiral aynı şekilde ama İtalya'daki iyi stoperlerden belki potansiyelinin altında iş çıkardı. Dolayısıyla zor bir maç olacak ve çok fazla belirsizlik var" diye konuştu.

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İtalya Milli Takım Teknik Direktörü Roberto Mancini'nin Türkiye’de Galatasaray ile çalışmış olmasının, Türk futbolunu tanıması yönünde bir avantaj olup olmadığı sorulan Bocci, "Evet, belki küçük bir avantaj olabilir. Mancini, Türkiye’den sonra Rusya’ya gitti 3 yıllığına. Bence küçük bir avantajdır bu" yanıtını verdi.

La Gazzetta dello Sport’tan Andrea Elefante de "Türkiye iyi bir takım. Genelde böyle turnuvalarda grup aşamalarında ikinci maçların belirleyici maç olduğu söylenir ancak bence burada İtalya’nın şampiyonadaki yolu bakımından ilk müsabaka olan Türkiye maçı böyle olacak" değerlendirmesinde bulundu.

Mancini, her zaman Avrupa Şampiyonası’nı kazanmaktan bahsettiğine işaret eden Elefante, "Bu iddialı bir hedef. Ulaşılabilir bir hedef ama kolay değil. Bir öngörüde bulunmak gerekirse bence İtalya, bu şampiyonayı ilk 4’te tamamlayacaktır. Bu büyük turnuvalarda ilk önce turnuva dışında kalan son 4 takım belli olur sonrası pek bilinemez" ifadelerini kullandı.

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Ay-yıldızlılarda İtalya Serie A’da top koşturan oyuncular olduğunun hatırlatılması üzerine Elefante, "Kesinlikle İtalyan futbolunu tanıyorlar. İtalyan futbolundan farklı oyuncuları tanıyorlar. Onların mentalitelerini biliyorlar. İtalya liginde oynayan bu oyuncular, kendi takım arkadaşlarına fikir verebilir ve bu onlar için bir avantaj olabilir. Ama bunun belirleyici bir şey olacağına inanmıyorum. Sadece tanımak yetmez tabii mücadele için. Yine de kötü bir şey değil" yorumunu yaptı.

Merih Demiral ve Hakan Çalhanoğlu

"İlginç ve dengeli bir maç olacak"

Radio Rai'den Francesco Rapici de maçla ilgili olarak, "İlginç ve dengeli bir maç olacak. Türkiye’nin kadrosu Avrupa Şampiyonası'ndaki en genç kadro. Yaş ortalaması oldukça düşük ancak Avrupa Şampiyonası öncesindeki performansı son derece tatmin ediciydi." dedi.

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Rapici, iki takım da büyük bir istekle bu turnuvaya geldiğini ifade ederken, "Belki İtalya, teknik açıdan Türkiye'ye göre biraz daha yukarıda. Bununla beraber, Türkiye’nin buraya bir karakter, güç ve kararlılık koyarak geldiğini görmek gerekir ki, bu 'Gök mavililer'i zorlayabilir." şeklinde konuştu.

Türkiye’de en öne çıkan oyuncunun Serie A'da da oynayan Hakan Çalhanoğlu olduğunu dile getiren Rapici, Hakan’ın İtalyanlara karşı nasıl savunma yapacağını da bildiğini söyledi. Rapici, diğer milli oyuncular Merih Demiral ve Cengiz Ünder'in İtalya'da o kadar da iz bırakamadığını kaydetti.

İtalyan gazeteci, kendisinin bu turnuvadaki favorisinin Fransa olduğunu sözlerine ekledi.

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