AVRUPA LİGLERİ

İtalyan kulübünün eski başkanı koronavirüsten hayatını kaybetti

İtalya’nın Serie C ekiplerinden Pergolettese’nin 37 yaşındaki eski başkanı Andrea Micheli, koronavirüs nedeniyle dün gece yaşamını yitirdi.

Haber Merkezi İHA
Andrea Micheli

Andrea Micheli

Salgının en çok etkilediği ülkelerden olan İtalya’da, Serie C takımlarından Pergolettese’nin 37 yaşındaki eski başkanı Andrea Micheli, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. İki hafta önce Milano’da hastaneye kaldırılan başkanın, dün gece hayata gözlerini yumduğu belirtildi.

Pergolettese takımı, Micheli’nin başkanlık yaptığı dönemde Serie D’de şampiyonluk yaşamıştı. Genç başkan 2016 yılında ise görevinden ayrıldı.

  • Hatırlanacağı gibi dün gece de Real Madrid’in eski başkanlarından 76 yaşındaki Lorenzo Sanz, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Real Madrid'in eski başkanı Lorenzo Sanz, koronavirüsten hayatını kaybetti
Real Madrid'in eski başkanı Lorenzo Sanz, koronavirüsten hayatını kaybetti

İspanyol basınında yer alan haberlere göre yeni tip koronavirüse hafta içinde yakalanmasının ardından hastanede yoğun bakımda tedavi altına alınan Sanz, verdiği yaşam mücadelesini 76 yaşında kaybetti.Real Madrid'de 1995-2000 yılları arasında başkanlık görevini üstlenen Sanz'ın, böbrek rahatsızlığı ve diyabeti de bulunuyordu.Roberto Carlos, Clarence Seedorf, Davor Suker, Predrag Mijatovic ve Christian Panucci gibi dönemin yıldız oyuncularını transfer eden Sanz başkanlığındaki Real Madrid, 32 yıl aranın ardından 1997-98 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kupaya uzanmıştı.

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Bakan Kasapoğlu açıkladı: Ligler ertelendi
    Kaydet
    Font

    Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

    +
    Çok yakında!
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.