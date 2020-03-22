LA LİGA

Real Madrid'in eski başkanı Lorenzo Sanz, koronavirüsten hayatını kaybetti

La Lig aekiplerinden Real Madrid'in eski başkanlarından Lorenzo Sanz, yeni tip koronavirüse yakalanmasının ardından vefat etti.

Haber Merkezi AA
32 yıl sonra Real Madrid'e Şampiyonlar Ligi'ni kazandıran başkan, koronavirüsten vefat etti.

32 yıl sonra Real Madrid'e Şampiyonlar Ligi'ni kazandıran başkan, koronavirüsten vefat etti.

Fotoğraf: Yeni Şafak

İspanyol basınında yer alan haberlere göre yeni tip koronavirüse hafta içinde yakalanmasının ardından hastanede yoğun bakımda tedavi altına alınan Sanz, verdiği yaşam mücadelesini 76 yaşında kaybetti.

Real Madrid'de 1995-2000 yılları arasında başkanlık görevini üstlenen Sanz'ın, böbrek rahatsızlığı ve diyabeti de bulunuyordu.

  • Roberto Carlos, Clarence Seedorf, Davor Suker, Predrag Mijatovic ve Christian Panucci gibi dönemin yıldız oyuncularını transfer eden Sanz başkanlığındaki Real Madrid, 32 yıl aranın ardından 1997-98 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kupaya uzanmıştı.

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Bakan Kasapoğlu açıkladı: Ligler ertelendi
    Kaydet
    Font

    Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

    +
    Çok yakında!
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.