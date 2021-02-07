Spor Son 10 yılın en iyi futbolcusu Messi
LA LİGA

Son 10 yılın en iyi futbolcusu Messi

Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi, 150'den fazla ülkeden federasyon üyesi tarafından gerçekleştirilen oylamayla 2011-2020 yıllarının en iyi futbolcusu olarak gösterildi.

Haber Merkezi AA
Messi'nin zirvede olduğu oylamada Ronaldo ikinci sırada yer aldı.
Messi'nin zirvede olduğu oylamada Ronaldo ikinci sırada yer aldı.

Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), geride kalan 10 yılın en iyi erkek futbolcusu olarak Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi'yi seçti.

IFFHS'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Messi, 150'den fazla ülkeden federasyon üyesi tarafından gerçekleştirilen oylamayla 2011-2020 yıllarının en iyi futbolcusu olarak gösterildi.

Messi, Barcelona formasıyla çıktığı 756 maçta 650 gol atarken 285 de asist yaptı.

Ronaldo ikinci, Iniesta üçüncü

Messi'nin ardından Juventus'un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo ikinci, Barcelona'da elde ettiği başarıların ardından 2018'de Vissel Kobe'ye imza atan İspanyol Andres Iniesta üçüncü oldu.

Üç futbolcunun arkasında ise sırasıyla Brezilyalı Neymar (Paris Saint-Germain), İspanyol Sergio Ramos (Real Madrid), Alman Manuel Neuer (Bayern Münih), Polonyalı Robert Lewandowski (Bayern Münih), İtalyan Gianluigi Buffon (Juventus), İsveçli Zlatan Ibrahimovic (Milan) ve Hırvat Luka Modric (Real Madrid) yer aldı.

Gecenin golü Lionel Messi'den: Frikikten avladı
OYNAT 00:56
Gecenin golü Lionel Messi'den: Frikikten avladı
Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda sahasında PSV'yi ağırlayan Barcelona sahadan 4-0 galip ayrıldı. Maça damgasını vuran Lionel Messi hatt-trick yaparak yıldızlaştı. Arjantinli yıldızın frikikten attığı gol ise geceye damga vurdu.


Ronaldo atıyor, Juventus zirveye yaklaşıyor
SPOR
Ronaldo atıyor, Juventus zirveye yaklaşıyor
Abone Ol Google News
FIFAdan yanıt bekliyorlar

FIFA'dan yanıt bekliyorlar

​Burdur'da dikilen toplar dünya sahalarına hazır.
İsmini duyan Gerçek mi? diye soruyor

İsmini duyan 'Gerçek mi?' diye soruyor

​İnanmayıp kimliğine bakıyorlar...
Fransız basını Türkiyenin artan etkinliğinden endişelerini manşete taşıdı

'Avrupa'dan mı Amerika'dan mı getirip bıraktılar bilemiyoruz'

Doğuş İnşaat yapacak

Doğuş İnşaat yapacak

​Ukrayna'da yeni Kremençuk Köprü projesi.

'Kendi işimizi kendimiz yapıyoruz'

'Kendi işimizi kendimiz yapıyoruz'

Bu köyün her ihtiyacı köylüler tarafından yapılıyor.

Buzul faciası

Buzul faciası

Hindistan'da nehre düşen buzul sele neden oldu, 150 kişi kayıp.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.