Spor Barcelona Kral Kupasında öldü öldü dirildi
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Barcelona Kral Kupası'nda öldü öldü dirildi

Kral Kupası'nda Barcelona, 3. lig takımı Unio Esportiva Cornella'yı uzatmalarda 2-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi. Katalan ekibinde Pjanic ve Dembele penaltı kaçırdı.

Haber Merkezi AA
Maça ilk 11'de başlayan Griezmann, karşılaşmada 101 dakika süre aldı.
Maça ilk 11'de başlayan Griezmann, karşılaşmada 101 dakika süre aldı.

Futbolda İspanya Kral Kupası 4. turunda, 3. lig takımı Unio Esportiva Cornella'yı deplasmanda 2-0 mağlup eden Barcelona ilk 16'ya kaldı.

İki penaltı kurtaran ev sahibi takımın kalecisi Ramon Juan'ın yıldızlaştığı maçın normal süresi 0-0 beraberlikle sona erdi.

Barcelona'da 39. dakikada Miralem Pjanic ve 80. dakikada Ousmane Dembele penaltı atışlarını gole çeviremedi.

Maçta uzatmaların oynandığı 92. dakikada Dembele ve 120+1. dakikada Martin Braithwaite'nin attığı goller Katalan takımına turu getirdi.

Karşılaşmanın 118. dakikasında Cornella'da defans oyuncusu Albert Estelles, ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Barcelona'da kart cezalısı Lionel Messi ile teknik direktör Ronald Koeman'ın dinlendirmeyi tercih ettiği Frenkie de Jong ve Jordi Alba kadro dışında yer aldı.

Bu sezon sürpriz sonuçların alındığı, Atletico Madrid ve Real Madrid gibi büyük takımların elendiği Kral Kupası'nda ilk 16 maçları gelecek hafta oynanacak.

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Kral Kupası'nda şu takımlar ilk 16'ya kaldı:

  • Barcelona, Sevilla, Valencia, Villarreal, Real Sociedad, Athletic Bilbao, Real Betis, Osasuna, Granada, Valladolid, Levante, Girona, Almeria, Rayo Vallecano, Alcoyano ve Navalcarnero.

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