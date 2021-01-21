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Real Madrid 3. lig takımına elendi: Maçın özeti ve gollerini izle

Dünya devi 3. lig takımına elendi

Futbolda İspanya Kral Kupası 4. turunda Real Madrid, 3. lig takımlarından Deportivo Alcoyano'ya deplasmanda 2-1 yenilerek elendi. Mücadelenin özeti ve gollerini haberimizden izleyebilirsiniz.

Haber Merkezi AA
Deportivo Alcoyanolu futbolcuların maç sonu galibiyet pozu.
Deportivo Alcoyanolu futbolcuların maç sonu galibiyet pozu.

Tek maçlı eleme usulüyle oynanan Kral Kupası 4. turda Real Madrid, 45. dakikada Eder Militao'nun golüyle 1-0 öne geçerken, ilk yarı bu skorla tamamlandı.

İkinci yarının 81. dakikasında Jose Solbes ile ev sahibi takım skora eşitliği getirdi.

Maçın normal süresi 1-1 sona erince uzatma dakikalarına geçildi.

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Alcoyanolu futbolcu Ramon Lopez, karşılaşmanın 110. dakikasında ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü. Eksik olmasına rağmen ataklarını sürdüren ev sahibi takım 115. dakikada Juan Antonio Casanova Vidal'ın golüyle 2-1 öne geçti.

Karşılaşmanın ilerleyen dakikalarında skor değişmeyince Real Madrid'i eleyen Alcoyano, kupada ilk 16'ya kaldı.

Deportivo Alcoyano-Real Madrid maç özeti;



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