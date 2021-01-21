Dünya devi 3. lig takımına elendi

Tek maçlı eleme usulüyle oynanan Kral Kupası 4. turda Real Madrid, 45. dakikada Eder Militao'nun golüyle 1-0 öne geçerken, ilk yarı bu skorla tamamlandı.
İkinci yarının 81. dakikasında Jose Solbes ile ev sahibi takım skora eşitliği getirdi.
Maçın normal süresi 1-1 sona erince uzatma dakikalarına geçildi.
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Gracias a todos por todos los mensajes y el apoyo recibido, seguimos soñando!🤍💙
10 kişiyle Real Madrid'i yıkmayı başardı
Alcoyanolu futbolcu Ramon Lopez, karşılaşmanın 110. dakikasında ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü. Eksik olmasına rağmen ataklarını sürdüren ev sahibi takım 115. dakikada Juan Antonio Casanova Vidal'ın golüyle 2-1 öne geçti.
Karşılaşmanın ilerleyen dakikalarında skor değişmeyince Real Madrid'i eleyen Alcoyano, kupada ilk 16'ya kaldı.
Deportivo Alcoyano-Real Madrid maç özeti;