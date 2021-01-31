Spor Messinin Barcelonadaki günlük maaşı dudak uçuklattı
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Lionel Messi ne kadar kazanıyor? İspanyol basını sözleşmeyi açıkladı

Messi'nin Barcelona'daki günlük maaşı dudak uçuklattı

İspanyol basını, Lionel Messi'nin Barcelona'dan günlük 386 bin euro kazandığını açıkladı. Barcelona Kulübü ve Messi, sözleşmeyi yayımlayan gazete hakkında yasal işlem başlatacaklarını açıkladı.

Haber Merkezi AA
Messi bu sezon 23 maçta 15 gol ve 6 asistle oynadı.
Messi bu sezon 23 maçta 15 gol ve 6 asistle oynadı.

İspanyol gazetesi El Mundo, Barcelona Kulübü ile Lionel Messi arasında 25 Kasım 2017'de imzalanan ve 30 Haziran 2021'e kadar geçerli olan sözleşme gereği Arjantinli futbolcunun günlük 386 bin euroya denk gelen bir maaşı olduğunu ortaya çıkardı.

El Mundo'nun "Barça'yı mahveden firavun sözleşmesi" başlığıyla ve "100'de 100 güvenilir kaynaklara dayanılarak" ifadesiyle fotokopilerini yayımladığı sözleşmeye göre, Messi'nin 4 sezonluk brüt kazancının 555 milyon 237 bin 619 euro olduğu görüldü. Bu kazanca futbolcunun ikramiye, hedeflere bağlı olarak değişen prim ve imaj haklarının da dahil olduğu bildirildi.

Sadakat bonusu 77 milyon 929 bin 955 euro

Sözleşmeye göre yaklaşık günlük geliri 386 bin euroya, sezon başına kazancı da 138 milyon euroya denk gelen 33 yaşındaki Messi'nin, ayrıca geleceğine ilişkin iki prim hakkının olduğu belirtildi.

Messi'ye, Barcelona'nın sunacağı yeni sözleşmeyi kabul etmesi halinde, yıllık 115 milyon 225 bin euro, kulübe sadakati karşılığında da 77 milyon 929 bin 955 euro ödeneceği, bunlara futbolcunun maaşının ve imaj hakkının dahil olduğu vurgulandı.

Messi'nin sözleşmesi sezon sonunda bitiyor

Barcelona Kulübü ve Messi'den tepki

Söz konusu sözleşmenin yayımlanmasından dolayı Barcelona Kulübü ve Messi, El Mundo gazetesi hakkında yasal işlem başlatacaklarını açıkladı. Barcelona'da 7 Mart'ta yapılacak başkanlık seçimlerinde aday olan Joan Laporta, Victor Font ve Toni Freixa da Messi'nin sözleşmesinin basına sızdırılmasına tepki gösterdi.

Gazetecilere konuşan Font, "Bu olay kabul edilemez. Messi'nin Barça'yı mahvettiğini söylemek gerçek bir utançtır. Tam tersine Messi, tarihin en iyi futbolcusudur ve onu her zaman bizimle istiyoruz. Messi, Barça'nın ödediği parayı son kuruşuna kadar hak etmiştir." ifadelerini kullandı.

Laporta ve Freixa ise tepki göstermelerine rağmen söz konusu haberle ilgili basına değerlendirme yapmayacaklarını söyledi. Barcelona ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek Messi'nin geleceğiyle ilgili belirsizlik devam ediyor.

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