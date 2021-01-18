Spor FIFA kendi transferine bahis oynayan futbolcuyu affetmedi
LA LİGA

FIFA kendi transferine bahis oynayan futbolcuyu affetmedi

Atletico Madrid'in 2019 yazında Tottenham'dan 22 milyon euro bonservisle kadrosuna kattığı Kieran Trippier'e, kendi transferine bahis oynadığı gerekçesiyle 10 haftalık men cezası verildi.

Haber Merkezi AA
Trippier, Madrid ekibinin formasıyla çıktığı 53 maçta 10 asist kaydetti.
Trippier, Madrid ekibinin formasıyla çıktığı 53 maçta 10 asist kaydetti.

FIFA, İspanya'nın Atletico Madrid takımında forma giyen İngiliz futbolcu Kieran Trippier'e verilen 10 haftalık men cezasını onadı.

FIFA'dan yapılan açıklamada, Temyiz Kurulunun, bahis kurallarını ihlal gerekçesiyle futboldan 10 hafta men cezası verilen 30 yaşındaki oyuncu için Atletico Madrid Kulübünün yaptığı itirazı reddettiği belirtildi.

İngiltere Futbol Federasyonu, Tottenham'dan Atletico Madrid'e transfer olduğu Temmuz 2019'da bahis kurallarını ihlal ettiği belirlenen Trippier'e, 23 Aralık 2020'den itibaren 10 hafta futboldan men ve 70 bin sterlin para cezası vermişti.

İspanyol ekibinin temyiz başvurusu üzerine FIFA, 3 Ocak'ta kararı askıya almıştı. Oyuncunun cezası şubat ayı sonunda bitecek.

Reuters
Trippier'in Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 20 milyon euro.

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