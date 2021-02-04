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Barcelona'dan muhteşem dönüş: Granada Barcelona maç özeti ve gollerini izle

Barcelona'dan muhteşem geri dönüş

Kral Kupası'nda deplasmanda Granada'ya konuk olan Barcelona, 88. dakikaya 2-0 geride girdiği maçı son anlarda bulduğu gollerle uzatmalara taşıdı. Katalan ekibi uzatmada rakibini 5-3 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Granada-Barcelona maç özeti ve gollerini haberimizden izleyebilirsiniz.

Haber Merkezi AA
Griezmann karşılaşmada 2 gol attı.
Griezmann karşılaşmada 2 gol attı.

Futbolda İspanya Kral Kupası çeyrek final maçında deplasmanda Granada'yı 5-3 yenen Barcelona yarı finale yükseldi.

Ev sahibi Granada, Robert Kenedy (Dk. 33) ve Roberto Soldado'nun (Dk. 47) golleriyle 2-0 öne geçse de üstünlüğü maçın bitimine 4 dakika kala kaybetti.

Antoine Griezmann (Dk. 88) ve Jordi Alba (Dk. 90+2) ile art arda iki gol bulan Barcelona, skora eşitliği getirince karşılaşma uzatmaya gitti.

İlk uzatma devresinde Barcelona 100. dakikada Griezmann ile 3-2 öne geçse de 103. dakikada Federico Vico'nun penaltıdan attığı golle skor bir kez daha eşitlendi.

Uzatmanın ikinci devresinde Frenkie de Jong (Dk. 108) ve Jordi Alba ile (Dk. 118) rakip ağları havalandıran Barcelona, zorlu maçı 5-3 kazanarak adını yarı finale yazdırdı.

Granada-Barcelona maç özeti

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