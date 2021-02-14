Barcelona'dan kovulurcasına gönderilen Luis Suarez Atletico Madrid'de şov yapıyor

2014 yılında Barcelona'nın Liverpool'dan 81.72 milyon euro karşılığında transfer ettiği Luis Suarez, sezon başında sürpriz bir şekilde Barcelona'dan ayrıldı. Ronald Koeman'ın kadro planlamasında yer almayan Uruguaylı yıldız oyuncu, bedelsiz bir şekilde Atletico Madrid'in yolunu tuttu.

283 maç; 195 gol, 113 asist

Barcelona kariyerinde 283 maça çıkan Suarez, 195 gol ve 113 asistle takımının en önemli silahları arasında yer alıyordu. Fakat yaşanılan gelişmelerin ardından Atletico Madrid'e transfer olan 34 yaşındaki yıldız oyuncu, gollerine yeni takımında da devam etti.

La Liga'da gol kralı

Bu sezon Atletico Madrid formasıyla ligde 18 karşılaşmaya çıkan Luis Suarez, 16 gol ve 2 asistle oynadı. Şu anda La Liga'da gol krallığı listesinin zirvesinde yer alan oyuncuyu, 15 golle eski takım arkadaşı Lionel Messi takip ediyor.

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"Beklenmedik olay"

Luis Suarez, Barcelona'dan ayrılırken düzenlendiği basın toplantısında gözyaşlarına hakim olamamıştı. Suarez yaptığı açıklamada, "Barcelona'da yaptığım her şeyle gurur duyuyorum. Bu beklenmedik bir olay. Barcelona'dan sadece bir oyuncu ayrılmıyor; aynı zamanda duyguları olan bir insan da gidiyor" ifadelerini kullanmıştı.

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