SÜPER LİG

İttifak Holding Konyaspor- Demir Grup Sivasspor: 2-2

Süper Lig’in 28. haftasında sahasında Demir Grup Sivasspor'u ağırlayan İttifak Holding Konyaspor, 2-2 berabere kaldı.

Haber Merkezi DHA
Konyaspor-Sivasspor mücadelesinden bir kare.

Konyaspor-Sivasspor mücadelesinden bir kare.

Süper Lig'in 28. haftasında Konyaspor sahasında Sivasspor'u konuk etti. Mücadele 2-2 eşitlikle sona erdi.

Karşılaşmada dakikalar

30'uncu dakikada Yasin'in sağ kanattan ortasında, ceza sahasında bulunan Kone'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

Kone, gol sonrası saha kenarına gidip maskesini taktıktan sonra 'Je Suis Anyama R.I.P.' yazılı kağıdı kameraları gösterdi. Kone'nin doğdu Fildişi Sahili'nin Anyama kentinde meydana gelen doğal afette hayatını kaybedenler için mesaj gönderdiği öğrenildi.

37'nci dakika Guilherme'nin sol kanattan ortasında ceza sahasında Skubic'in plase vuruşunda top fileleri havalandırdı. 1-1

44'üncü dakikadaki ceza sahasında topu önünde bulan Amir Hadziahmetovic'in pasında Milosevic'in vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-1

70'inci dakikada ceza sahasına giren Alper'in pasında topu önünde bulan Bajic'in vuruşunda kaleci Samassa, topu çeldi.

89'uncu dakikada Demir Grup Sivasspor'un köşe vuruşunda topa yükselen Petar Skuletic'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-2

Karşılaşma 2-2 sona erdi.

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