James Nunnally: Fenerbahçe'ye döndüğüm için çok heyecanlıyım

FBTV'ye açıklama yapan Nunnally, "Fenerbahçe’ye döndüğüm için çok heyecanlıyım ve gurur duyuyorum. Fenerbahçe için bütün gücümle savaşacağım. Çok uzun bir zamanımız var. Kaybedilmiş bir şey yok. Özellikle Olympiakos maçında takım çok iyi bir reaksiyon gösterdi, çok iyi oynadı. Daha çok çalışıp, hedeflerimize ulaşmak istiyoruz." şeklinde konuştu.

James Nunnally yeniden Fenerbahçe'de ABD'li basketbolcu James Nunnally, bir kez daha Fenerbahçe formasını giyecek. Sarı-lacivertliler, 2.01 boyundaki James Nunnally ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı. Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Bu anlaşmanın kulübümüze ve James Nunnally’e hayırlı olmasını temenni ediyor, sporcumuza sarı-lacivertli formayla başarılar diliyoruz" denildi.Fenerbahçe Beko'ya tekrar hoş geldin @AllorNunn21! 💛💙👉 https://t.co/khsXzOtYXd pic.twitter.com/Jvp3PFMoXX— Fenerbahçe Beko (@FBBasketbol) 3 Ocak 2020

Daha önce iki sezon sarı-lacivertli formayı giyen Nunnally, "Taraftarlarımız zaten harika. Tekrar Fenerbahçe ailesine katıldığım için ve tekrar onlarla birlikte olacağım için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.