James Nunnally yeniden Fenerbahçe'de

ABD'li basketbolcu James Nunnally, bir kez daha Fenerbahçe formasını giyecek. Sarı-lacivertliler, 2.01 boyundaki James Nunnally ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Bu anlaşmanın kulübümüze ve James Nunnally’e hayırlı olmasını temenni ediyor, sporcumuza sarı-lacivertli formayla başarılar diliyoruz" denildi.