TBL

James Nunnally yeniden Fenerbahçe'de

Fenerbahçe Beko, 2016-17 ve 2017-18 sezonlarında sarı-lacivertli formayı giyen Birleşik Amerikalı forvet James Nunnally ile 2019-20 sezonunun sonuna kadar anlaşma sağladı.

Haber Merkezi İHA
29 yaşında ve 2,01 metre boyundaki ABD'li basketbolcu, hem 2 hem de 3 numaralı pozisyonlarda forma giyiyor.

29 yaşında ve 2,01 metre boyundaki ABD'li basketbolcu, hem 2 hem de 3 numaralı pozisyonlarda forma giyiyor.

Fotoğraf: DHA / DHA

ABD'li basketbolcu James Nunnally, bir kez daha Fenerbahçe formasını giyecek. Sarı-lacivertliler, 2.01 boyundaki James Nunnally ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Bu anlaşmanın kulübümüze ve James Nunnally’e hayırlı olmasını temenni ediyor, sporcumuza sarı-lacivertli formayla başarılar diliyoruz" denildi.

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