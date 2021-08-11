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Jorge Jesus açıkladı: David Luiz Türkiye'ye transfer olacak

Benfica Teknik Direktörü Jorge Jesus, David Luiz'in olası transferi hakkında konuşurken, oyuncunun Türkiye'den bir takıma gidebileceğini söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Jorge Jesus açıkladı: David Luiz Türkiyeye transfer olacak
Transfermarkt verilerine göre David Luiz'in güncel bonservis değeri 4 milyon euro.

Spartak Moskova ile oynadıkları Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu maçından sonra konuşan Benfica Teknik Direktörü Jorge Jesus, David Luiz hakkında konuştu.

34 yaşındaki oyuncunun Benfica'ya transfer olmayacağını söyleyen Jesus, David Luiz için Türkiye'yi işaret etti. Jesus, "Eminim olmayarak söylüyorum ki aramıza dönmeyecek. David Luiz'in Türkiye'ye gideceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

  • Son olarak Arsenal forması giyen David Luiz için Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş ve Adana Demirspor'un adı anılıyor. Bonservisi elinde olan oyuncu için Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Luiz ile ilgilendiklerini açıklamıştı.

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