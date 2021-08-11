Jorge Jesus açıkladı: David Luiz Türkiye'ye transfer olacak

Spartak Moskova ile oynadıkları Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu maçından sonra konuşan Benfica Teknik Direktörü Jorge Jesus, David Luiz hakkında konuştu.
34 yaşındaki oyuncunun Benfica'ya transfer olmayacağını söyleyen Jesus, David Luiz için Türkiye'yi işaret etti. Jesus, "Eminim olmayarak söylüyorum ki aramıza dönmeyecek. David Luiz'in Türkiye'ye gideceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
- Son olarak Arsenal forması giyen David Luiz için Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş ve Adana Demirspor'un adı anılıyor. Bonservisi elinde olan oyuncu için Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Luiz ile ilgilendiklerini açıklamıştı.
Mario Balotelli ile 3 yıllık sözleşme imzalayan Adana Demirspor, David Luiz ile de anlaşma sağladı.
Mario Balotelli ile 3 yıllık sözleşme imzalayan Adana Demirspor, David Luiz ile de anlaşma sağladı.— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) July 17, 2021