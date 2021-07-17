Adana Demirspor Balotelli'nin ardından bir dünya yıldızını daha kadrosuna katıyor

TFF 1. Lig'i şampiyon tamamlayarak Süper Lig'e yükselen Adana Demirspor, yaptığı transferlerle dünyada gündem olmaya devam ediyor. Belhanda, Assamblonga, Svensson ve Mario Balotelli'yi kadrosuna katan Adana Demirspor, bonservisi elinde olan David Luiz ile de anlaşma sağladı.

Foot Mercato'nun haberine göre, Brezilya'da David Luiz ile görüşen Marsilya Teknik Direk Jorge Sampaoli, oyuncunun yüksek maaşı nedeniyle transferden vazgeçti. Birçok kulüple de görüşmelerini sürdüren 34 yaşındaki oyuncu kararını mavi-lacivertlilerden yana kullandı.

2 yıllık sözleşme

Haberde ayrıca, Geçtiğimiz günlerde İtalyan oyuncu Mario Balotelli ile 3 yıllık sözleşme imzalayan Adana Demirspor'un, David Luiz ile de 2 yıllık prensip anlaşmasına vardığı kaydedildi. 34 yaşındaki oyuncunun kısa süre içerisinde İstanbul'a gelerek resmi sözleşmeyi imzalayacağı öğrenildi.

REKLAM

Transfer çalışmalarına devam eden Adana Demirspor, Le Havre forması giyen milli futbolcu Umut Meraş'ı da kadrosuna katmak istiyor.

SPOR Adana Demirspor dünya yıldızını transfer etti: Mario Balotelli'den 3 yıllık imza

SPOR Mario Balotelli: Ben normal bir insanım, deli değilim