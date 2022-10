Jorge Jesus: Türkiye Ligi'nin kalitesi beni şaşırtıyor

Fenerbahçe, Süper Lig'in 11. haftasında ağırladığı Başakşehir'i 1-0 mağlup ederek maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jorge Jesus, kazanmak için her şeyi yaptıklarını ve 3 puanı almayı başardıklarını söyledi.

Jesus, takımının bugün çok savaştığını belirterek, "Çok iyi oynadık. Nasıl koşması, nasıl oynaması gerektiğini biliyorduk. Güzel bir maç izlettik. Sadece Türkiye ligi seviyesinde değil belki de Avrupa'nın en üst seviyesinde oynanan bir Futbol vardı sahada. Türkiye Ligi sandığımdan da kaliteli." dedi.

İstatistikle ilgili değerlendirmede bulunan deneyimli teknik adam, "İstatistikler her zaman her şeyi göstermez ama rakibimizden her konuda daha iyiydik. Sahada daha üstün olan taraf bizdik. Kazanmak için her şeyi yaptık. Onların 2 tane Bertrand Traore ile pozisyonu vardı. Başakşehir çok iyi takım, onlara karşı kazanmak kolay değil. Büyük takımları büyük yapan taraftarlarıdır. Taraftarları büyük olanlar, büyük takım diye adlandırılır! Tıpkı Fenerbahçe gibi. Fenerbahçe çok büyük bir kulüp. Çünkü taraftarı çok büyük." değerlendirmesine yer verdi.

"Bugün bize galibiyeti Altay Bayındır getirdi"

Son olarak kaleci Altay Bayındır'ın sayesinde galibiyete uzandıklarını ifade eden Jesus, "Bugün bize galibiyeti getiren Altay'dı. Son dakikada güzel bir kurtarış yaptı. Altay, Fenerbahçeliler'in sevgisini hak ediyor. O büyük bir kaleci. Türkiye'nin en iyilerinden biri. Taraftar onu sevmeli. İşler iyi giderken sevgi göstermek kolaydır. Bana göre farkı yaratan şey, işler kötü giderken yanlarında olmaktır. Oyuncular hata yapar, bu normaldir. Çünkü bu PlayStation değil. Oyuncu hata yapınca da taraftarlar yanında olmalı." cümlelerini kullandı.

"Kontratla ilgili konuşamam"

Portekizli çalıştırıcı, sözleşmesiyle ilgili gelen soruya da, "Mayıs sonuna kadar kontratım var ve bu konu hakkında konuşmak istemiyorum. Bu, benim için konuşulacak bir şey değil." şeklinde cevap verdi.