Spor Jorge Jesus Türkiye Liginin kalitesi beni şaşırtıyor
FUTBOL FUTBOL

Jorge Jesus: Türkiye Ligi'nin kalitesi beni şaşırtıyor

Fenerbahçe, Süper Lig'in 11. haftasında ağırladığı Başakşehir'i 1-0 mağlup ederek maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jorge Jesus, kazanmak için her şeyi yaptıklarını ve 3 puanı almayı başardıklarını söyledi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Jorge Jesus: Türkiye Liginin kalitesi beni şaşırtıyor
​Jorge Jesus

Fenerbahçe, Süper Lig'in 11. haftasında ağırladığı Başakşehir'i 1-0 mağlup ederek maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jorge Jesus, kazanmak için her şeyi yaptıklarını ve 3 puanı almayı başardıklarını söyledi.

Jesus, takımının bugün çok savaştığını belirterek, "Çok iyi oynadık. Nasıl koşması, nasıl oynaması gerektiğini biliyorduk. Güzel bir maç izlettik. Sadece Türkiye ligi seviyesinde değil belki de Avrupa'nın en üst seviyesinde oynanan bir Futbol vardı sahada. Türkiye Ligi sandığımdan da kaliteli." dedi.

İstatistikle ilgili değerlendirmede bulunan deneyimli teknik adam, "İstatistikler her zaman her şeyi göstermez ama rakibimizden her konuda daha iyiydik. Sahada daha üstün olan taraf bizdik. Kazanmak için her şeyi yaptık. Onların 2 tane Bertrand Traore ile pozisyonu vardı. Başakşehir çok iyi takım, onlara karşı kazanmak kolay değil. Büyük takımları büyük yapan taraftarlarıdır. Taraftarları büyük olanlar, büyük takım diye adlandırılır! Tıpkı Fenerbahçe gibi. Fenerbahçe çok büyük bir kulüp. Çünkü taraftarı çok büyük." değerlendirmesine yer verdi.

"Bugün bize galibiyeti Altay Bayındır getirdi"

Son olarak kaleci Altay Bayındır'ın sayesinde galibiyete uzandıklarını ifade eden Jesus, "Bugün bize galibiyeti getiren Altay'dı. Son dakikada güzel bir kurtarış yaptı. Altay, Fenerbahçeliler'in sevgisini hak ediyor. O büyük bir kaleci. Türkiye'nin en iyilerinden biri. Taraftar onu sevmeli. İşler iyi giderken sevgi göstermek kolaydır. Bana göre farkı yaratan şey, işler kötü giderken yanlarında olmaktır. Oyuncular hata yapar, bu normaldir. Çünkü bu PlayStation değil. Oyuncu hata yapınca da taraftarlar yanında olmalı." cümlelerini kullandı.

"Kontratla ilgili konuşamam"

Portekizli çalıştırıcı, sözleşmesiyle ilgili gelen soruya da, "Mayıs sonuna kadar kontratım var ve bu konu hakkında konuşmak istemiyorum. Bu, benim için konuşulacak bir şey değil." şeklinde cevap verdi.

Hamsik attıTrabzonspor kazandı

Hamsik attı
Trabzonspor kazandı

​Bordo-mavililer, Süper Lig'in 11. haftasında ağırladığı Sivasspor'u 1-0 mağlup etti.
Fenerbahçe liderliğe yükseldi

Fenerbahçe liderliğe yükseldi

​Sarı-lacivertliler Başakşehir'i 1-0 yenerek liderliğe yükseldi.
Kaybettiğimiz için üzgünüz

"Kaybettiğimiz için üzgünüz"

​Emre Belözoğlu, 1-0'lık Fenerbahçe mağlubiyetini değerlendirdi.
Geri adım atmayacak

Geri adım atmayacak

​Orkun Kökçü, LGBT'ye asla destek olmayacağı kararını yineledi.
"Önemli galibiyet"

"Önemli galibiyet"

Abdullah Avcı, 1-0'lık Sivasspor galibiyetini değerlendirdi.
"Maçın hakkı beraberlikti"

"Maçın hakkı beraberlikti"

​Rıza Çalımbay, 1-0'lık Trabzonspor mağlubiyetini değerlendirdi.
Yalanlama geldi

Yalanlama geldi

​Galatasaray, Ronaldo ve Depay ile ilgilenmediklerini açıkladı.
Sürpriz sonuç

Sürpriz sonuç

​Liverpool lig sonuncusuna yenildi.
İlk kez<br>üst üste galibiyet

İlk kez
üst üste galibiyet

Karagümrük, deplasmanda Ümraniyespor'u 3-1 mağlup etti.
Tribünden takip etti

Tribünden takip etti

​Sezonun ikinci yarısında forma giyecek.
Japon <br>futbolu yasta

Japon
futbolu yasta

Golcü oyuncu 32 yaşında hayatını kaybetti.
Gol düellosu

Gol düellosu

​Manisa FK ile Rizespor puanları paylaştı.
'90 pozisyonun <br>85'i doğru'

'90 pozisyonun
85'i doğru'

​TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den VAR açıklaması.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.