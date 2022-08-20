Jorge Jesus'tan rakibe göre sistem

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, kadronun taktiksel varyasyonlarda esneklik sağlamasından son derece memnun. Ofansif karakteri güçlü ama savunmada da açık vermeyen bir takım oluşturmak isteyen Portekizli teknik adamın kafasında tek oyun planı bulunmuyor. Jesus, maçlara göre farklı oyun sistemi kullanmayı planlıyor.

“Benim takımım asla tek bir oyun sistemiyle oynamaz” diyen Fenerbahçe Teknik Direktörü, alternatifli oyun planları hazırlarken, hem 3’lü savunmayı hem 4’lü savunmayı oynayabilen bir takım oluşturmak istiyor. Oyun içerisinde ve maçlara göre sarı-lacivertli takım farklı sistemlere dönecek, taktik açıdan oyuncu kadrosunun zenginliğini değerlendirecek.

Savunma esneklik sağlıyor

Fenerbahçe’nin kadrosunda yer alan savunma oyuncuları iki sistemde de oynayabilecek oyuncular. Luan Peres 3’lü savunmada sol stoper ve kanat bek mevkilerinde forma giyebiliyor, Szalai de Macaristan Milli Takımı’nda 3’lü savunmanın solunda oynuyor. Alioski de 3’lü savunmanın solunda oynayabiliyor. Luan Peres ve Szalai gibi 3’lü oynamaya alışkın oyunculara sahip olması Jesus’un taktiksel değişiklikler yapabilmesi için bir avantaj. Jesus, Szalai’yi 3’lü defansın merkezinde oynattı.

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"Tek sistemle oynayan takım yoktur"

Fenerbahçe’nin ana oyun sistemi çift forvetli 4-1-3-2. Sarı-lacivertliler, maçın gidişatına göre 4-1-4-1 ve 4-4-2’ye dönecek, bazı maçlarda ise üçlü savunmayı uygulanacak.

Jesus, Benfica’daki son döneminde de genellikle 3’lü savunma uygulamıştı. Austria Wien maçında 3-4-3 sistemiyle takımı sahaya süren Jesus’un, 3-5-2, 3-4-1-2 gibi farklı 3’lü formasyonları da uygulayabileceği belirtildi. Fenerbahçe’nin iki sistemi de uygulamasını isteyen Jesus bazen 3’lü, bazen 4’lü savunmayla sahada yer alacak.

Jesus, Austria Wien karşısında 3’lü savunma oynamasıyla ilgili olarak, “Tek bir sistemle oynayan bir takım yoktur. Benim takımlarım asla tek bir sistemle oynamaz. Fenerbahçe’de de bazen 4’lü bazen de 3’lü savunmayla oynadığımızı göreceksiniz” diye konuştu.

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SPOR Jorge Jesus: Turu garantilemesek de rahatladığımızı söyleyebilirim

FOTOĞRAF 6 UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında Fenerbahçe, deplasmanda Avusturya ekibi Austria Wien ile karşılaştı. Mücadele sarı-lacivertlilerin 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı. Karşılaşma sonrasında spor yorumcuları, Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jorge Jesus hakkında övgü dolu cümleler kullandı. İşte o yorumlardan bazıları: Gürcan Bilgiç: \"Sadece sistemini \"beşli\"ye döndürmemişti Jesus, son maçtan yedi farklı oyuncuyla Viyana'da sahadaydı. Birden bire takımın genetiği, topla oyna, pas yap, atak organize et, pozisyon bul formatından çıktı. İki de altı numara (İsmail – Crespo) bu gruba eklenince, yedi mücadeleci ile \"önce kaybetme\" maçını izlemeye başladık. Fikir vermesi açısından bu düzen maçı boğar, rakibi bloke eder. Orta sahanızda top sizdeyken akıl üreten olmadığında sürekli olarak topun peşinden koşarsınız. Ancak ilk maçın kritik havasında, Kadıköy'e avantajlı skor arıyorsanız, başınızı ağrıtmayacak \"doğru oyun\" kararıdır aynı zamanda. Öne çıkan oyun değil, tabela olunca, Jesus gibi bir tecrübe \"Bana ne?\" demekten çekinmez.\" Ömer Üründül: \"90 dakika boyunca kontrol F.Bahçe'ydi ancak buna rağmen hücum zenginliği yoktu. Bunun da bana göre bir numaralı nedeni Jesus'un son lig maçına göre 7 rotasyonla işi abartmasıydı. Tabii ki Fenerbahçe turu garantileyen skoru aldı. 'Kazanan haklıdır' deyimi benim için çok geçerli değil. Ben tek maçlık analizlerden çok geriye dönük yorumlar yaparım. Günümüz futbolunda bir sistemin oturması için en önemli faktörlerden birisi kadro istikrarıdır.\" Uğur Meleke: \"Elbette, santra itibariyle 3-4-3’ün riskli bir tercih olduğunu kabul edelim. Eğer Avusturya’dan kötü bir sonuçla dönülseydi de büyük ihtimalle tüm spor kamuoyu Jesus’u aldığı bu risk nedeniyle eleştirecektik. Zira Kasımpaşa maçında yakalanan ana plan başarılıydı, o 11’e iki-üç rötuş yaparak pekala daha az risk alabilirdi Viyana’da. Ancak Jesus daha büyük riski almayı tercih etti. Alioski, Lemos, İsmail gibi sürpriz oyuncularla kurduğu 3-4-3’ü denedi Avusturya’da.\" İlker Yağcıoğlu: \"Jorge Jesus, Kasımpaşa'ya yarım düzine gol atan takımdan tam 7 oyuncuyu değiştirerek Avusturya Wien maçına başladı. Gördük ki belki isimler değişti ama Jesus'un oyun planında bir değişiklik yoktu. Yine önde baskı yaparak topa sahip olarak oynamaya çalışan ve çok etkili kontra ataklar yapan bir takım izledik.\" Ömer Çelikbaşlı: \"Fenerbahçe, Ümraniyespor ve Kasımpaşa maçlarından sonra Austria Wien'e karşı farklı bir oyun kurgusuyla sahaya çıktı. Hem ilk 11'de bu kadar değişikliğin yapılması hem oyun planının farklılığı risti. Fakat şunu bir kez daha gördük ki, Fenerbahçe'nin rotasyonlu kadrosu ölçeğinde birçok oyun başarıyla oynanabilir. Jesus'un 3'lü, denemesi dün başarılıydı. Bu onun ustalığını gösterdi. Genç rakibine karşı Fenerbahçe daha olgun oynadı ve tur kapısını araladı.\" Spor yazarları Fenerbahçe'yi yorumladı: "Jorge Jesus'un ustalığı tur kapısını araladı" Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe deplasmanda Austria Wien'i 2-0 mağlup ederek, tur kapısını araladı. Mücadele sonrasında spor yorumcuları, Jorge Jesus hakkında övgü dolu cümleler kullandı BiP'te paylaş

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