Jorge Jesus'tan rakibe göre sistem

Sarı-lacivertliler, maçlara göre çift ve üç forvetli, dörtlü ve üçlü savunmanın yer aldığı oyun sistemleriyle sahada yer alacak. Fenerbahçe'nin ana oyun sistemi çift forvetli 4-1-3-2 olarak öne çıkıyor. Sarı-lacivertliler, gidişata göre 4-1-4-1 ve 4-4-2’ye dönecek. Bazı maçlarda ise üçlü savunma uygulanacak.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, kadronun taktiksel varyasyonlarda esneklik sağlamasından son derece memnun. Ofansif karakteri güçlü ama savunmada da açık vermeyen bir takım oluşturmak isteyen Portekizli teknik adamın kafasında tek oyun planı bulunmuyor. Jesus, maçlara göre farklı oyun sistemi kullanmayı planlıyor.
“Benim takımım asla tek bir oyun sistemiyle oynamaz” diyen Fenerbahçe Teknik Direktörü, alternatifli oyun planları hazırlarken, hem 3’lü savunmayı hem 4’lü savunmayı oynayabilen bir takım oluşturmak istiyor. Oyun içerisinde ve maçlara göre sarı-lacivertli takım farklı sistemlere dönecek, taktik açıdan oyuncu kadrosunun zenginliğini değerlendirecek.
Savunma esneklik sağlıyor
Fenerbahçe’nin kadrosunda yer alan savunma oyuncuları iki sistemde de oynayabilecek oyuncular. Luan Peres 3’lü savunmada sol stoper ve kanat bek mevkilerinde forma giyebiliyor, Szalai de Macaristan Milli Takımı’nda 3’lü savunmanın solunda oynuyor. Alioski de 3’lü savunmanın solunda oynayabiliyor. Luan Peres ve Szalai gibi 3’lü oynamaya alışkın oyunculara sahip olması Jesus’un taktiksel değişiklikler yapabilmesi için bir avantaj. Jesus, Szalai’yi 3’lü defansın merkezinde oynattı.
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"Tek sistemle oynayan takım yoktur"
Fenerbahçe’nin ana oyun sistemi çift forvetli 4-1-3-2. Sarı-lacivertliler, maçın gidişatına göre 4-1-4-1 ve 4-4-2’ye dönecek, bazı maçlarda ise üçlü savunmayı uygulanacak.
Jesus, Benfica’daki son döneminde de genellikle 3’lü savunma uygulamıştı. Austria Wien maçında 3-4-3 sistemiyle takımı sahaya süren Jesus’un, 3-5-2, 3-4-1-2 gibi farklı 3’lü formasyonları da uygulayabileceği belirtildi. Fenerbahçe’nin iki sistemi de uygulamasını isteyen Jesus bazen 3’lü, bazen 4’lü savunmayla sahada yer alacak.
Jesus, Austria Wien karşısında 3’lü savunma oynamasıyla ilgili olarak, “Tek bir sistemle oynayan bir takım yoktur. Benim takımlarım asla tek bir sistemle oynamaz. Fenerbahçe’de de bazen 4’lü bazen de 3’lü savunmayla oynadığımızı göreceksiniz” diye konuştu.