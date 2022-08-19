Spor Jorge Jesus Turu garantilemesek de rahatladığımızı söyleyebilirim
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Jorge Jesus: Turu garantilemesek de rahatladığımızı söyleyebilirim

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turunun ilk ayağında Avusturya ekibi Austria Wien'i 8. dakikada Joshua King ve 89. dakikada Serdar Dursun'un golleriyle 2-0 mağlup etti. Viyana'daki maç sonrası açıklamalarda bulunan Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus, "2-0 gibi net bir skorla buradan ayrılıyoruz. Bize turu garantilemese de rahatlamamızı sağlıyor." dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Jorge Jesus: Turu garantilemesek de rahatladığımızı söyleyebilirim
Jorge Jesus

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turunun ilk ayağında Avusturya ekibi Austria Wien'i 8. dakikada Joshua King ve 89. dakikada Serdar Dursun'un golleriyle 2-0 mağlup etti. Viyana'daki maç sonrası açıklamalarda bulunan Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus, "2-0 gibi net bir skorla buradan ayrılıyoruz. Bize turu garantilemese de rahatlamamızı sağlıyor." dedi.

Tecrübeli teknik adam maç sonrasında düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamanın tamamında, "Hiçbir teknik direktör maçtan önce neler olacağını bilemez ama takımını en iyi şekilde hazırlar. Defansif olarak iyiydik bugün. 2-0 gibi net bir skorla ayrılıyoruz. Bize turu garantilemese de rahatlamamızı sağlıyor. Benim için ideal 11 diye bir şey yok. Her maça farklı kadro ile çıkmak durumundayız. 3 günde bir maç yapan takımların sakatlık riskini azaltmak için bunu yapması gerekiyor. King'de bir kas yorgunluğu oldu ve tedbir amaçlı oyundan çıkardık. Alioski ilk maçında iyi bir performans gösterdi. Onu sarı kart riski sebebiyle oyundan aldım ancak bence ilk maçında çok iyi bir performans gösterdi." ifadelerine yer verdi.

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